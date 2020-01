MUP i liječnici još bez dogovora o nedorečenom zakonu

Dobivši obavijest da mora obaviti liječnički pregled radi utvrđivanja sposobnosti za upravljanje motornim vozilom, E. M. se isprva iznenadio jer vozačku dozvolu ima već godinama, a potom se i razljutio shvativši da će mu to donijeti neplanirani trošak ako ne želi ostati bez vozačke dozvole. Dodatno ga je zateklo to što je to inicirala njegova obiteljska liječnica prijavivši policiji da boluje od kroničnog dijabetesa.

Njegova je liječnica jedna od mnogih koji su od ljeta počeli ozbiljnije provoditi obvezu prijavljivanja promjena zdravstvenog stanja pacijenata koje mogu utjecati na njegovu sposobnost upravljanja vozilima. Na to ih je natjerao nemili ljetošnji događaj, kada se vozač pod utjecajem droge automobilom zaletio u drugo vozilo na naplatnoj kućici u Svetoj Heleni i ozlijedio tročlanu obitelj. Njegova je obiteljska liječnica nakon toga prijavljena i kažnjena s 5000 kuna jer nije policiji prijavila izmijenjene okolnosti njegova zdravstvenog stanja, kako to propisuje Zakon o sigurnosti prometa na cestama...

Foto: VL