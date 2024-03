Može li Pelješki most izdržati udar velikog broda? Evo što kaže stručnjakinja

Gordana Hrelja Kovačević s Građevinskog fakulteta govorila je o tome bi li Pelješki most mogao izdržati udar kontejnerskog broda. Naime, u utorak je u Baltimoreu kontejnerski brod dug 300 metara udario u most i u nekoliko se sekundi prepolovio, srušio i za sobom na dno rijeke povukao nekoliko kamiona i automobila.

Spasilačke službe i dalje tragaju za nestalim radnicima i putnicima u vozilima, no traga se i za suvislim odgovorima zašto je došlo do te katastrofe i je li se mogla izbjeći. Most je izgrađen davne 1977., dug je čak 2,6 kilometara i predstavlja žilu kucavicu, preko njega se godišnje preveze 11,5 milijuna vozila.

Gordana Hrelja Kovačević, dipl. ing. građ., rekla je za HRT da je riječ o čeličnom mostu. Stupovi i temelji su od armiranog betona. "Tvrdi se da je most projektiran po svim važećim propisima. No od tada su se brodovi povećali. I masa brodova povećala se za čak 50 posto. Kad se brod projektira, postoje propisi. Kod nas su važeće europske norme, odnosno hrvatske norme, koje su preuzete od europskih, a koje definiraju veličinu na koju moramo dimenzionirati most koji projektiramo", poručila je.

Bi li naš Pelješki most mogao izdržati udar kontejnerskog broda od 300 metara punog tereta? Hrelja Kovačević naglasila je da ispitivanja ne postoje. To nije dio standardnih ispitivanja. Novi mostovi ispituju se na prometno opterećenje, kaže. "Što se tiče udara broda, nema ispitivanja. Međutim, mostovi se preračunavaju, Pelješki most je preračunat na udar broda. Ne na udar ovako velikog broda, on je preračunat na udar srednjeg broda, duljine stotinjak metara. Tamo su također predviđene određene mjere zaštite, što je također bitno", istaknula je.

Gordana Hrelja Kovačević rekla je da se teško može govoriti o rekonstrukciji mosta, vjerojatno se će graditi novi. Gradnja novog mosta mogla bi trajati manje od tri godine jer je prijeko potreban. Navodno most u Baltimoreu ima armirane betonske nosive konstrukcije koje prilikom udara jednostavno nisu izdržale, raspale su se kao da su od papira, i to za tri sekunde. "Opterećenje je puno veće nego što je predviđeno i jednostavno gledate ogromne masivne konstrukcije koje se raspadaju kao da su od papira", dodala je.

Počela je obnova mostova preko Save u Zagrebu, ali obnavlja se i Krčki most izgrađen ranih 80-ih. Postoji li rok trajanja mostova, posebno onih koji se koriste 365 dana u godini? Hrelja Kovačević naglasila je kako je vijek građevine za uobičajene potrebe 50 godina. "Za važnije građevine je i sto godina, a može biti i više od sto godina. Kada je projektiran Pelješki most, uzimani su svi parametri za trajnost veću i od sto godina", poručila je. Što se tiče samog održavanja, Hrelja Kovačević rekla je da mostove treba redovito održavati i pregledavati.