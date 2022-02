Za Vladu Andreja Plenkovića i za samoga premijera nije se moglo dogoditi ništa gore nego da istraga na kraju “spektakularnog tjedna” pokuca na vrata ministra kojeg je on vatreno branio. Trebao ga je braniti idući tjedan u Saboru od razularene opozicije koja se, osim novog zaokreta, neće morati postavljati na trepavice da ga smijeni. Državne institucije uzele su stvar u svoje ruke i privele ministra Horvata (sad već bivšeg) na ispitivanje, na čuđenje njegova šefa u stranci i u Vladi što o tome nije bio obaviješten.

Završi li u Remetincu, država neće biti što je dosad bila. To što je otvorena istraga nad jednim ministrom, ne znači da je ministar kriv, da se protiv njega podigne optužnica, opet ne bi bio kriv sve dok to sud pravomoćno ne kaže. Hrvatska je bogata istragama koje su završile bez sudskoga epiloga. Ali kad agenti privode ministra na funkciji, onda je to loša činjenica za svaku vladu, čak da se pokaže da je ministar nevin. Vlada ne bi smjela izigravati nevinost, kao da je to nečiji hir. Šteta se ne može lako sanirati. U demokratskim vladama ne bi smjeli biti ljudi koje će državne institucije privoditi zbog sumnji u kriminal. Oni su da provode zakone i da poštuje državu koja im je dala takvu čast i odgovornost.

Samo se jednom u 30-godišnjem postojanju hrvatske države dogodilo da jedan član Vlade doživi najtežu sudbinu, da ga privode dok je na položaju ministra. Riječ je, dakle, o izvanrednom slučaju koji Plenkovićevu Vladu tim više potresa što Darko Horvat nije prvi ministar s kojim USKOK i DORH imaju posla, i nije jedini član sadašnje Vlade koji je pod sumnjama. Možda je istraga dosegnula samo Horvatovu petu. Otkrije li se više od toga, za Vladu stvari mogu postati dramatičnije; tad ni rekonstrukcija vjerojatno ne bi bila dovoljna da pokrije svu štetu.

Šef Vlade žali se na tajming; za ovakve afere ni jednoj vladi nikad nije dobro vrijeme. Je li Plenković morao misliti da se vrijeme ne ravna samo po njegovu satu kad je davao bianco mjenicu svojim ministrima, iako neki nisu opravdavali takvo povjerenje. Mora li Darko Horvat završiti u Remetincu, da ne bi utjecao na svjedoke ili da ne bi ponavljao djelo zbog kojeg ga se tereti, pa da izgubi ministarsko mjesto? Kako su DORH i USKOK zavrtjeli stvari, ne bi bilo iznenađujuće da još nekome dođu pred kuću. Hoće li policija – za potrebe pravosuđa – voditi kadrovsku politiku u Vladi? Plenkovićeve reakcije pokazuju da su USKOK i DORH, barem u ovome slučaju, postupali neovisno.

To im je zakonito mjesto u svim slučajevima. Ne da vode kadrovsku politiku, nego da štite državu. Šef Vlade nije mogao sakriti neraspoloženje dok je ironično govorio da je njegov berićetni tjedan prekinut “zahvaljujući DORH-u” ili kad se čudi “brzini” i “ažurnosti” istražnih tijela. Njegovu čuđenju “zašto baš sada” može se odgovoriti: zašto ne i sada. Uvijek je vrijeme da se u zemlji koju nagriza korupcija štite zakoni, da ljudi napokon imaju državu koja se jednako odnosi prema svima. Nije jasno koji zakoni daju šefu Vlade za pravo da očekuje da ga DORH obavijesti kad se u sličnim slučajevima hvalio da nema nikakve informacije. A to što javno kaže da će zvati državnu odvjetnicu, dovodi ga u opasnost da utječe na proces koji je na samome početku.

Uhićenje jednoga ministra može Vladi prouzročiti mnogo (ne)očekivanih problema.