Most preko Petrinjčice će se zvati Most volontera

Velikom većinom glasova petrinjsko je Gradsko vijeće prihvatilo prijedlog Građanske inicijativa Petrinjsko proljeće da most u Ulici Matije Gupca, preko Petrinjčice, nosi naziv Most volontera. Iako je Odbor za imenovanje ulica i trgova bio suzdržan prema tom prijeglodu, obzirom da otprije postoje prijedlozi da se taj most nazove Most 12. Domobranske pukovnije i Most Ratne policije, te je Odbor predložio da se možda neki drugi most na Petrinjčici nazove Most volontera, većina vijećnika smatrala je kako ipak volonteri, u ovom slučaju, moraju imati prednost.

Vijećnica Luca Gašpar Šako je istaknula kako bi imenovanje ovog mosta ovim nazivom „bilo minimalno za sve volontere koji su nam pomagali u danima nakon potresa“. Isto mišljenje podijelili su i drugi vijećnici. Prijedlog je, prije glasanja, poduprla i gradonačelnica Magdalena Komes.

"I sama sam prilikom predaje tog prijedloga u Gradsku upravu za stavljanje na dnevni red iskazala svoje mišljenje samim članicama Inicijative. Rekla sam da zaista volonteri koji su nahrupili ovdje u Petrinju kada nam je bilo najteže, došli u velikom broju, i kojima smo svi građani ovoga grada zahvalni, da zaslužuju nešto više od mosta. Predložila sam da se možda pričeka zato što stvarno smatram da će biti dovoljno prostora za nove trgove i prostore u gradu da ih imenujemo i damo im naziv volontera i uz sam naziv da raspišemo pozive za određene spomenike volonterima“, rekla je između ostaloga Komes te na kraju dodala kako prihvaća prijedlog izglasan sa 16 glasova za i 3 suzdržana glasa.

Nakon prihvaćanja njihova prijedloga reagirala je i Građanska inicijativa „Petrinjsko proljeće“ na svome Facebook profilu.

"Neizmjerno smo radosni što je na sjednici Gradskog vijeća grada Petrinje usvojen naš prijedlog da most u Gupčevoj (u Kaniži. rekli bi naši stari) dobije ime Most volontera. Koliko god to bila simbolična zahvala svim onim ljudima koji su na dan najtežeg stradanja Petrinje pohrlili u pomoć, dovodeći u opasnost i svoje živote jer tlo nije prestajalo podrhtavati, ipak u njoj ima puno ljudske topline, zajedništva i snage. Svi su volonteri tih dana bili Petrinjci i zaslužili su da im se odužimo barem na ovakav način, dok ne dođe vrijeme da ih dočekamo onako kako to nismo mogli 29. prosinca 2020. jer nam se srušio svijet.

Prijedlog dalje mora proći ustaljenu proceduru, ali doći će trenutak da se na most koji se nadvija nad Petrinjčicom postavi natpis 'Most volontera'. Zahvaljujemo gradskim vijećnicima i gradonačelnici što su u našem prijedlogu prepoznali ono što on uistinu jest - na silnu dobrotu i humanost uzvratiti dobrotom i zahvalnošću. Nadamo se da proceduralni dio neće potrajati i da ćemo uskoro pored Petrinjčice imati vidljiv znak naše beskrajne zahvalnosti onima koji su bili uz Petrinjce kada je bilo najteže". – stoji u objavi Petrinjskog proljeća.