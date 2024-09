Most na Savi, vrijedan gotovo 20 milijuna eura, će do 2026. voditi 'u ništa'

Iako je započela još 2019., izgradnja brze pristupne ceste od Okučana do novog graničnog prijelaza i mosta na Savi između Stare Gradiške i Gradiške neće biti završena još barem dvije godine. Tako će gotovo 20 milijuna eura vrijedan most na Savi izgrađen još u srpnju 2022., a koji je u međuvremenu dobio i uporabnu dozvolu, i dalje voditi "u ništa", iako je s bosanske strane već više godina sve spremno za njegovo korištenje. U međuvremenu, gužve na postojećem graničnom prijelazu u Gradiški ne jenjavaju, a kolone teretnih vozila na ovom i drugim graničnim prijelazima s BiH u Slavoniji sve su duže.

Iz Hrvatskih cesta pojašnjavaju kako je ukupna dužina brze ceste od čvora Okučani na A3 do granice s BiH na Savi 10,35 km. Dio u Hrvatskoj je dužine 9,61 km, a u BiH 0,74 km. Dionica je podijeljena u tri faze izgradnje. Most preko rijeke Save s dijelom pristupnih cesta kao prva faza izgradnje je završen. Druga, 40 milijuna eura vrijedna faza od čvora Novi Varoš do mosta dužine 4,07 km trenutačno je u izgradnji, dok je treća faza dionice, dužine 3,72 km od čvora Okučani na A3 do čvora Novi Varoš u vrijednosti 13,7 milijuna eura, započela s izgradnjom u lipnju ove godine.

"Radovi na II. fazi izgradnje započeli su 15. veljače 2022. i ugovorni rok završetka je 2. studenog 2024. Međutim, paralelno s izgradnjom brze ceste gradi se i granični prijelaz kod Stare Gradiške kojem je naručitelj Ministarstvo financija RH. Njihov rok završetka je 2. svibnja 2025., a s obzirom na to da neke radove u trasi brze ceste zbog tehnoloških razloga neće biti moguće završiti prije, za očekivati je da će II. faza brze ceste biti završena i puštena u promet zajedno s graničnim prijelazom", priopćili su iz Hrvatskih cesta.

POVEZANI ČLANCI:

Dodaju kako su radovi na izgradnji III. faze brze ceste započeli 18. lipnja 2024. godine te su u tijeku pripremni radovi na čišćenju trase, uklanjanju stabala i izradi probnih dionica. U tijeku su i radovi na poboljšanju temeljnog tla te AB pilota nadvožnjaka Voloder. Ugovoreni rok završetka radova na trećoj fazi je 17. lipnja 2026. Novi most na Savi kod Gradiške izgleda doista impresivno. Dug je 426, a širok 22,5 metara. Ima po dvije prometne trake u svakom smjeru, u punom profilu autoceste. U izgradnju je utrošeno 4900 tona čelika.

Prema pisanju medija, oko izgradnje ovog mosta prije nekoliko su godina "trgovali" premijer Plenković i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naime, službeni Zagreb ponudio je Dodiku brzu gradnju mosta Gradiška, koji je bitan za RS, za podršku u gradnji Pelješkog mosta i blokiranju inicijative bošnjačkih stranaka o podizanju tužbe protiv Hrvatske. Podsjetimo, Pelješki most otvoren je 26. srpnja 2022., dok most kod Gradiške još uvijek stoji izvan upotrebe.

FOTOGALERIJA Novi most u Hercegovini izgleda nestvarno: Pogledajte što se dogodi kad njime prođe 12 kamiona s punim teretom