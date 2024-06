Morski pas napao čovjeka kod Floride: Helikopterom je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju

Muškarac je teško ozlijeđen u napadu morskog psa na lijevoj obali Floride u SAD-u, priopćile su lokalne vlasti. Napad se dogodio u okrugu Nassau u petak oko 11 sati ujutro, a službenici iz ureda šerifa kazali su da je muškarac brzo gubio krv zbog ugriza na podlaktici.

“Djelujući brzo, službenik se ukrcao na plovilo i stavio čovjeku podvez kako bi zaustavio krvarenje. Zatim je čamcem došao do rampe, gdje su čekali vatrogasci" opisali su iz šerifovog ureda. Muškarac je helikopterom prebačen u bolnicu, piše CNN. Iako je po dolasku bio u kritičnom stanju, očekuje se da će se oporaviti.

