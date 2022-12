Moramo nastojati živjeti u istini da ne budemo izbrisani iz knjige povijesti

Nova je godina vrijeme kada se obično prave pregledi najvažnijih događaja koji su obilježili prethodnu godinu, kako se to kaže, u zemlji i svijetu. Ali, prilika je to i da svatko od nas napravi malu životnu inventuru u kojoj ćemo popisati sve ono što smo postigli, kao i sve one želje koje nismo ostvarili. Iz svega toga trebali bismo izvući neke pouke, ali i pronaći snagu koja će nas nositi dalje, k ispunjenju naših ciljeva.



Svijet u kojem živimo, čini se, ne ostavlja nam puno mjesta za nadu. Često sliči na Pandorinu kutiju iz koje iskaču razne boleštine, ratovi, siromaštvo i glad. Protekla godina izgledala je upravo tako. Slike razaranja i smrti iz Ukrajine nisu mogle ostaviti nikoga ravnodušnim. Kako nijedno zlo ne dolazi samo, bila je tu i korona, koja nas je podsjetila kako totalitarizam nije tek izum nekih brkatih čudovišta iz prošlog stoljeća.