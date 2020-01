'Moramo na sučeljavanje, a ako Plenković više voli Bruxelles, može i tamo'

HDZ je u teškoj situaciji. Doživjeli smo neuspjeh na predsjedničkim izborima, prije toga na europskim izborima. HDZ ne može ovako dalje, model funkcioniranja nije dobar, model 'stranka, to sam ja'. To ćemo promijeniti, svi ćemo biti usklađeni. Moramo HDZ vratiti na pobjednički trag. HDZ mora biti pobjednička stranka, a ne gubitnička. Mora biti stranka s okusom, sad se pretvara u stranku bez okus i mirisa – rekao je to gostujući u RTL-u Danas Miro Kovač, kandidat za predsjednika HDZ-a.

Uz njega, za zamjenika predsjednika kandidira se Ivan Penava, a Davor Ivo Stier želi biti potpredsjednik HDZ-a.

– Imam samo jednu misao, a to je da ćemo zajedno pobijediti, ja kao predsjednik, Penava kao zamjenik i Stier kao potpredsjednik, a bit će još kandidata u našem timu, uskoro ćemo ih prezentirati. Korak po korak – rekao je.

Šefa HDZ-a Andreja Plenkovića vidi kao jednog od glavnih krivaca za poraz Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima.

– Gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je nažalost izgubila ne samo zbog sebe, nego i Andreja Plenkovića koji je opteretio kampanju svojim istupima i nije uopće preuzeo odgovornost. Gospođa je rekla da se želi malo povući, odmoriti i posvetiti zaštiti životinja i boriti za prava žena, djece. To je ono što znam – rekao je.

Kazao je i kako je spreman na sučeljavanje s Plenkovićem.

– To se podrazumijeva, to moramo ispoštovati prema svojim članovima. Ako Plenković više voli Bruxelles, može i tamo. Može i na francuskom, engleskom, njemačkom... Na kojem god on jeziku želi – kaže Kovač.

VIDEO Miro Kovač, Ivan Penava i Davor Ivo Stier najavili kandidature