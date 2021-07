Mopedom prevozio 4832 amfetamina. Ugledao policajca pa počeo bježati i odbacivati drogu

Za 24-godišnjaka, koji je osumnjičen za preprodaju droge, može se reći da baš nije imao sreće, jer je ostao i bez droge i bez mopeda kojim se koristio pri preprodaji, a završio je i iza rešetaka. Ispitan je na ODO-u Novi Zagreb, prije no što je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici koji mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Sumnjiči ga se da je od točno neutvrđenog dana pa do 9. srpnja 2021. u Zagrebu, radi daljnje preprodaje, nabavljao veće količine amfetamina i ulja konoplje. Drogu je skrivao na adresama svog prebivališta i boravišta, te ju vagao i prepakiravao u unajmljenoj sobi hotela na području Zagreba. Preprodavao ju je na ilegalnom tržištu, a za prijevoz do krajnjih korisnika koristio se mopedom Piaggio. Sumnjiči ga se da je 22. travnja 2021. u Zagrebu (Avenija Većeslava Holjevca bb) upravljao navedenim mopedom a kod sebe je imao ukupno 4832 grama amfetamina koji su bili pakirani u pet vakuumiranih vrećica radi daljnje prodaje. Uočio ga je policajac koji ga je pokušao zaustaviti, no 24-godišnjak je počeo bježati, prvo mopedom, a zatim i pješice.

Ostavio je moped te je odbacio drogu koju je imao kod sebe. Osim toga, sumnjiči ga se da je 9. srpnja 2021. u stanu na adresi svog prebivališta, radi daljnje prodaje držao jednu medicinsku špricu (zapremnina 10 ml) ispunjenu s oko 2,5 ml ulja konoplje dok je u unajmljenoj sobi hotela na području Zagreba, držao dvije digitalne vage za precizno mjerenje težine s tragovima droge. Nađeno mu je i 6200 kuna za koje se sumnja da potječu od preprodaje droge.