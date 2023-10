Moguć i snijeg: Vraća se ljeto, ali ne zadugo. Evo kad stiže velika promjena vremena

Baš kao i rujan, i druga polovica listopada nastavlja s iznadprosječnom toplinom. Srušeni su rekordi najviših temperatura za pojedine dane, ali i apsolutni temperaturni rekordi za listopad. Iako su podaci zasad neslužbeni i trebaju ih potvrditi klimatolozi DHMZ-a, prema njima, 8. listopada ostat će zapisan u klimatološkim bazama podataka kao dan s najvišom temperaturom zraka u listopadu na nekim postajama. U Ogulinu je jučer izmjereno 30,4, postaja Kaštela mjerila je 29,8, a Maksimir 28,9 stupnjeva. Delnice su se grijale na 26,2.

"Pritom valja spomenuti kako svakodnevna mjerenja na zagrebačkom Griču postoje još od 19. stoljeća!", naglašava Zoran Vakula za HRT. Rujan je ocijenjen od "vrlo sušan" do "normalan", osim na Lastovu gdje je bilo "kišno". Znatnijih oborina nema ni u prognozama do sljedećeg vikenda. U prvih 8 listopadskih dana rijetko je gdje zabilježena oborina, i to uglavnom samo u "tragovima", kao primjerice u Bjelovaru, Krapini, Malom Lošinju, Lekeniku i Ličkom Lešću.

"I to je prilično rijedak događaj, barem sudeći prema preliminarnoj analizi, prema kojoj se može zaključiti kako se od sredine 20. stoljeća, od kada postoje službena meteorološka mjerenja na mnogobrojnim postajama u DHMZ-a, tako suho razdoblje u gotovo cijeloj Hrvatskoj prema mjerenjima od 1. listopada ujutro do 9. listopada ujutro dogodilo samo 1985. i 1986. godine", dodaje Vakula, prenosi HRT.

No, ako je vjerovati sadašnjim malo dugoročnijim prognozama, čini se da nam ipak predstoji značajnija promjena vremena. DHMZ-ova tablica ima podatke samo do 15. listopada, a na njoj je zasad za tu nedjelju navečer predviđena kiša. Norveška stranica Yr.no u dugoročnoj prognozi za Zagreb također za nedjelju predviđa pogoršanje. Poslijepodne i navečer past će kiša, a u ponedjeljak značajno i temperatura. Prema njihovim izračunima, najviša dnevna će u ponedjeljak biti 14. Idućih dana još hladnije, s temperaturama od 4 do 12.

Kiša će u Splitu pasti u ponedjeljak, a dani iza toga bit će hladniji, od 12 do 16 stupnjeva. Na Zavižanu u ponedjeljak susnježica, utorak snijeg, s temperaturom od -2, u srijedu i stupanj hladnije.