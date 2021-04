Mobilni uredi za prijavu obnove nakon potresa od idućeg tjedna prisutni u Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

Idućeg tjedna mobilni uredi Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za prijavu obnove nakon potresa bit će prisutni u Zagrebačkoj županiji, na području Velike Gorice i Sisačko-moslavačkoj županiji, na području Petrinje i Gline.

U ponedjeljak, 26. travnja , od 9 do 17 sati mobilni uredi su na petrinjskom području, u Župiću, kod Mjesnog doma te na velikogoričkom području, u naselju Kozjača, kod Društvenog doma. U utorak, 27. Travnja, od 9 do 17 sati, oba mobilna ureda bit će raspoređena na velikogoričkom području, u naselju Dubranec, kod Društvenog doma.

Dan kasnije, u srijedu, jedan mobilni ured bit će raspoređen na glinskom području, u naselju Stankovac, kod Društvenog doma od 9 do 17 sati, a drugi od 9 i 30 do 13 sati u naselju Hađer, kod Društvenog doma te od 13 i 30 do 17 sati u naselju Dvorišće.

U četvrtak, 29. travnja, od 9 i 30 do 17 sati mobilni uredi su na glinskom području, u naselju Velika Solina, kod Društvenog doma te u naselju Maja, kod Područne škole.

U petak, 30. Travnja, jedan mobilni ured će od 9 i 30 do 17 sati biti raspoređen na glinskom području, u naselju Brestik, kod Društvenog doma, a drugi na petrinjskom području, u naselju Jabukovac, kod Društvenog doma.

U mobilnim uredima službenici će pomagati mještanima popunjavati zahtjeve za obnovu i rješavati druga pitanja administrativne naravi. Građani će samo uz predočenje osobne iskaznice i ispunjavanje jednostavnog obrasca moći pokrenuti postupak obnove sustavom koji je izravno povezan s katastrom, gruntovnicom i drugim službenim bazama podataka. Zahtjeve za obnovom objekata na potresom pogođenom području nužno je popuniti najosnovnijim podacima podnositelja.