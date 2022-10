Mobilizirali ga krajem rujna, poginuo u Ukrajini par dana kasnije: 'Mnogi zato misle da su topovsko meso'

Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio djelomičnu mobilizaciju, brojni Rusi su to shvatili kao znak i napustili zemlju kako god su mogli. Međutim, mnogi su ipak bili mobilizirani i poslani na obuku. U javnosti su se brzo pojavile brojne kritike o tome kako mobilizacija nije provedena dobro i da se Ruse šalje na bojišnicu s minimalnom obukom.

Moskovski dopisnik The Guardiana Andrew Roth pozivajući se na portal Sota, objavio je vijest o prvoj zabilježenoj smrti među Rusima koji su mobilizirani krajem rujna te su poslani na bojišnicu samo par dana kasnije

First deaths being reported among Russians who were mobilized in late September and sent to the front in Ukraine just days later. You can see why some consider they’re being sent as cannon fodder. https://t.co/YR2JrXXfmq