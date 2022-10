Sve je počelo kad je Roger Waters poslao poruku supruzi Zelenskog: Kako je zabranjen frontman Pink Flyoda

Ako ste jedan od onih koji vole sastav Pink Floyd, ali ne mogu podnijeti razgovore o politici, onda odje.... odavde. Odmah. Hvala vam, a svima drugima želim dobru zabavu. Tim riječima Roger Waters, legendarni tekstopisac, pjevač, basist i suosnivač Pink Floyda započinje svoje koncerte koje upravo održava u Sjevernoj Americi u sklopu turneje "This Is Not A Drill".



On je vjerojatno jedini izvođač koji publiku tjera sa svojih nastupa, pa eto i unatoč tome dvorane su ispunjene do posljednjeg mjesta: 15.000 ljudi u Montrealu, 18.000 u Washingtonu, 20.000 u New Yorku, 23.000 u Chicagu... i uvijek se traži karta više. Na proljeće dolazi i u Europu gdje će održati tridesetak koncerata, pa ako želite da vas stjera u neku stvar, ne morate preko oceana. Samo pripazite ako budete u prvim redovima, možda vas i pljune, ne bi mu bilo prvi put, jer poznat je incident kad je, ima tome sad već podosta godina, njegova slina završila na glavi preuživljenog fana.