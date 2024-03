Mlinarić: 'Znali smo da će tako biti, Milanović je svoj cilj već postigao'

Nakon odluke Ustavnog suda o nemogućnosti kandidature Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima dok obnaša ulogu predsjednika Republike oglasili su se članovi više oporbenih stranaka koji su odluku okarakterizirali kao očekivanu.

"Odluka Ustavnog suda onemogućuje da predsjednik Republike istovremena bude i kandidat na izborima, to je donekle bilo očekivano i vjerujemo da će SDP , kao što je najavio, poštovati tu odluku", izjavila je koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić za Hinu. Međutim, dodala je, odluka Ustavnog suda nije jasna u dijelu koji opisuje zabranu sudjelovanja u kampanjskim aktivnostima.

"U tom dijelu nije potpuno jasno razgraničeno što se smatra kampanjskim aktivnostima a što se smatra normalnom kritikom tijela državne vlasti predsjednika RH bez obzira bila kampanja ili ne”, dodala je Benčić. Napominje kako se nada da se takva zabrana neće odnositi na ono što spada pod redoviti govor i redovitu dopuštenu kritiku tijela javne vlasti.

Benčić vjeruje kako će Milanović postupiti po uputi Ustavnog suda. "Želim vjerovati da su svi akteri, i oni koji se slažu i oni koji se ne slažu s ovakvom odlukom Ustavnog suda, dovoljno zreli i da smo kao država dovoljno zreli da poštujemo odluku”, rekla je. Ističe kako je to važno za opstojnost institucija i za temeljna prava, kao što je pravo glasa te aktivno i pasivno biračko pravo.

Benčić nije željela odgovarati na hipotetska pitanja što ako Milanović ne ispoštuje odluku Ustavnog suda. "Kod nas u stranci ništa se nije promijenilo pojavom Milanovića u smislu načina izlaska na izbore, i dalje izlazimo samostalno a u četiri izborne jedinice pregovaramo o zajedničkoj listi sa SDP-om", dodala je.

''Odluka Ustavnog suda bila je u potpunosti očekivana, Ako se želite uključiti u parlamentarne izbore, morate podnijeti ostavku na mjesto predsjednika države. Vjerujem da je to logično i da je Zoran Milanović sve to znao i izračunao'', izjavio je zastupnik Mosta Božo Petrov za Hinu.

Milanovićevu najavu da će biti nositelj liste SDP-a u prvoj izbornoj jedinici i kandidat za premijera, Petrov je nazvao ''skečom kako podigao rejting SDP-u, Peđi Grbinu, Anki Mrak Taritaš i ostalima”. Petrov je napomenuo da je Milanoviće uloga, kao hrvatskog predsjednika, predstavljati državu i štiti interese svih građana Hrvatske, bez kalkulacija.

"On treba upozoravati na problem s kojim se suočava Hrvatska, ali ne i navijati za jednu određenu političku opciju. Nismo u diktatorskom sustavu i ne pripadaju svi građani istoj političkoj opciji", dodao je. Međutim, kaže Petrov, "više ga zabavlja panika u redovima vladajuće stranke u zadnjih par dana. "U strahu su velike oči", dodao je predsjednik Mosta.

Ustvrdio je da su HDZ i SDP na jednoj strani, a na drugoj koalicija Mosta i Hrvatskih suverenista koja je, dodao je, "na strani građani i koja zastupa obiteljske vrijednosti". "Upravo smo mi u protekle četiri godine predali najviše zakonskih prijedloga u korist građana i beskompromisno otkrivali najviše korupcijskih afera", poručio je predsjednik Mosta.

A iznenađen nije niti saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić. "To je bila očekivana izjava, nije nas iznenadilo. Znali smo od prvog dana da će to tako biti, ali on je svoje postigao. Postigao je da ujedini ljevicu, svoj je cilj napravio", rekao je Mlinarić na konferenciji za medije u ponedjeljak.

Naveo je kako nitko ne zna kako će se Milanović ponašati dalje, ali i ocijenio da je Hrvatska, zarobljena na dva brda - Pantovčaku i Banskim dvorima. "Dvojica ljudi, Milanović i Plenković, zarobili su sve institucije ove države, pa i ovaj Ustavni sud. Nemojmo zaboraviti tko je izabrao Ustavne suce i na koji način se biraju", istaknuo je.

Pri tome je naveo da se Ustavni suci ne biraju na natječaju ili izborima, nego dvotrećinskom većinom u Saboru, odnosno "dogovorom HDZ-a i SDP-a". Istaknuo je kako se to vidi u tome što dva Ustavna suca nisu došla, a dvoje je bilo protiv. "Kad se ta dva krila partije pokoškaju, maltene imamo Ustavnu krizu ili državni udar. Vidi se po današnjoj reakciji Ustavnog suda da to nisu stručnjaci. Ako imamo njih četvoricu koja misle drugačije, znači imamo problem - problem što se Ustavni suci biraju dogovorom HDZ-a i SDP-a", ocijenio je Mlinarić.

Na pitanje nalazimo li se sada u ustavnoj krizi, odgovorio je kako to ovisi o ponašanju Milanovića, ali i da to neće utjecati na ishod izbora. Na upit novinara ustvrdio je kako je nakon današnje odluke Ustavnog suda, ljevica i dalje privilegiranija na ovim izborima s obzirom na predsjednikovu ulogu.

"Milanović će vjerojatno koristiti sve mehanizme koje ima kao predsjednik države, da se pojavljuje na presicama, da kritizira. To je na njemu, ali na hrvatskim građanima je ono ključno, imaju moć", rekao je Mlinarić i građanima poručio da se ne daju zavesti i nasjesti na umjetne podjele.

Mlinarić je ocijenio i kako je Milanović u petak, kada je objavio datum izbora i najavio da na njih izlazi, premijera Andreja Plenkovića "od globaliste pretvorio u zaštitnika Hrvata i države, a što Plenković stvarno nije, nikad bio, niti će biti". Upitan kome je skloniji, Plenkoviću ili Milanoviću, odgovorio je kako se DP ne svrstava iza nikoga te nije htio spekulirati o tome koga bi podržao nakon izbora. "Neka oni razmišljaju o nama, mi o njima uopće ne razmišljamo, osim da ćemo ih pobijediti na izborima", rekao je, poručivši kako sljedeće Vlade nema bez Domovinskog pokreta te da očekuje da je oni slažu.

Mlinarić je također upozorio da je od petka "nestao" hrvatski narod jer nitko više ne priča o plaćama, seljacima, migrantima, ni nijednoj drugoj temi te građanima poručio da 17. travnja imaju izbor da se to promijeni.

