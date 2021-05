Mlinarić Ćipe poručio Milanoviću: Pod zapovjedništvom B. Zadre branio sam Vukovar. Što si to ti napravio?

Predsjednik Zoran Milanović nije dugo trebao čekati na odgovor na svoju konstataciju da ne priznaje Domovinski pokret. Njemu je na Facebooku odgovorio zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe.

Status prenosimo u cijelosti.

"Zorane Milanoviću, vidim da si ti neki veliki frajer i junačina. Ja sam Stipo Mlinarić Ćipe, pripadnik Turbo voda s Trpinjske ceste i pod zapovjedništvom pokojnog Blage Zadre branio sam u Borovom naselju Vukovar. Ne prigovaram nikome ništa i nisam ljut. Izgubio sam brata na Ovčari, izgubio sam puno prijatelja, neke još tražim. Odgulio sam i srpske logore i nekako mislim, svatko je u tom ratu dao koliko je dao.

Što si to napravio ti da si svakom loncu poklopac i glumiš neku moralnu vertikalu? Ako misliš da je junaštvo cipelariti ljude s Pantovčaka ili biti gost Slovenske 9 ili možda zaštita Perkovića i Mustača, onda si, tvojim rječnikom rečeno, "promašio ceo fudbal", navodi se u statusu.

Podsjećamo, predsjednik Milanović komentirao je jutros drugi krug lokalnih izbora.

– Ne postoji Domovinski pokret, dakle, ne može na čelu Domovinskog pokreta biti netko tko je zbrisao iz Osijeka u Ameriku i tamo se vucarao po raznoraznim emigrantskim klubovima, ali ne hrvatskim, i onda se vratio u Hrvatsku i prikazuje sam sebe kao Bruno Bušić. To nije Domovinski pokret, to je uzurpacija, to treba pravno zaštititi. Ne može to svaka štraca koristiti – kazao je Milanović.

