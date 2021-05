Milanović: Svakome tko mi se obrati na način kao Pupovac odgovorit ću na isti ili još grublji način

Predsjednik Zoran Milanović poručio je kako je on predsjednik Hrvatske i da prema svima mora biti jednak. Rekao je kako je došao potpuno utemeljen zahtjev od Branimira Glavaša za povrat odlikovanja.

– Da me nije tražio, ne bih se u to petljao. Došao je zahtjev i to potpuno utemeljen. Ako on ponovno bude osuđen, ja neću imati izbora, morati ću nastaviti ono što je započeo Josipović, mislim da mu je to potpuno jasno. Josipović je 2010. godine Branimiru Glavašu, kada je bio pravomoćno osuđen, oduzeo sva odlikovanja, čak i čin, za što nisam siguran da postoji pravna osnova – izjavio je Milanović.

– To je vrlo delikatna odluka, a to što piše Pupovac ili par divljaka, doslovno divljaka, to me ne zanima – poručio je Milanović.

– Nakon ovoga svakome tko mi se obrati na način kao Pupovac, odgovorit ću na isti ili još grublji način. Drukčije ne ide – poručio je Milanović.

– Nitko od mojih bliskih suradnika nije mi rekao: "Nemoj to ni slučajno napraviti." Ljudi su bili u dilemi: što sada napraviti, zašto nam se uopće sada obratio?. Zašto na to nije reagirala gospođa Kitarović? - upitao je Milanović i dodao: – Zašto ona to nije napravila? Strah, samo strah.

– I ja se bojim, ali u nekom trenutku moraš odlučiti – poručio je.

Govorio je i o lokalnim izborima

Na pitanje što ga je najviše iznenadilo kod rezultata lokalnih izbora, Milanović je kazao da ga ništa nije iznenadilo.

– Ništa nije očekivano, ali iznenađenje je to koje je u privitku. Tu nema ničega bez iznenađenja, uvijek je netko iznenađenje. Kada je Željko Sabo pobijedio 2009. godine u Vukovaru, je li to bilo iznenađenje? – upitao je Milanović i dodao: – Gigantskih proporcija.

Smatra da je nezahvalno procjenjivati omjer političkog raspoloženja u državi.

– Uvijek je to tu negdje. Jedini koliko-toliko uza sva ograničenja jest drugi krug predsjedničkih izbora. Sve ovo drugo ustvari je nejasno – poručio je i dodao kako je u Varaždinu SDP prvi put dobio gradonačelnika, a Županija je pripala HDZ-u. Kazao je kako je HDZ u toj županiji prošao loše na predsjedničkim izborima.

– To je upozorenje svima koji misle da je sve u politici i životu vječno.

Rekao je kako je 65 posto ljudi glasalo za jednu opciju koja je vrlo liberalna, koja nije pučka.

– U Zagrebu je najveća promjena i oni će se morati od prvog dana ponašati u skladu s onom maksimom - ako želiš mijenjati ljude, ne odmeći se. Dakle, slušaj što ljudi govore, jer neke od njihovih ideja su eksperimentalne i za Kopenhagen. To je spektar zeleno-lijevih ideja koje su očito našle svoju publiku, odnosno svoje komunikatore u nekome drugome, a nekad je to bio isključivo SDP – izjavio je Milanović.

– Ne postoji Domovinski pokret, dakle, ne može na čelu Domovinskog pokreta biti netko tko je zbrisao iz Osijeka u Ameriku i tamo se vucarao po raznoraznim emigrantskim klubovima, ali ne hrvatskim, i onda se vratio u Hrvatsku i prikazuje sam sebe kao Bruno Bušić. To nije Domovinski pokret, to je uzurpacija, to treba pravno zaštititi. Ne može to svaka štraca koristiti – kazao je Milanović.

Govoreći o mladim ljudima koji su pobijedili na izborima, Milanović je rekao kako to nije ništa čudno te da je bitno da imaju iskustva iza sebe, da su bili aktivisti ili da su vodili projekte.

Rekao je i kako je Zagreb 20 godina imao gradonačelnika koji pod svoju karijeru nije mogao staviti ništa prije nego što je postao gradonačelnik.

– A nije postao gradonačelnik direktnim izborima. Sada je pokojni, ali to treba reći. Prešvercao se iza Ivice Račana, tako je došao na čelo grada. To su činjenice. Ovaj čovjek sada je dobio izbore direktno – izjavio je.

Upitan je i da prokomentira uspjeh Damira Kajina u Buzetu. Bio je iznenađen činjenicom da je i on osvojio gradonačelnički mandat.

– Stvarno? To nisam znao... to je njegov domaći teren – kazao je predsjednik kroz smijeh.