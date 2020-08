Mladu terorizira djeveruša jer je otkazala proslavu svadbe: 'Prijeti mi se s tužbom'

Mlada čiji je vjenčanje u listopadu otkazano zbog pandemije požalila se na Redditu kako je maltretira te joj prijeti jedna od njezinih djeveruša koja je, prema njezinim riječima, 'poludjela' nakon što je saznala da vjenčanja neće biti.

Naime, mlada i mladoženja su smatrali kako bi u ovoj situaciji bilo neodgovorno održati vjenčanje kako su prvobitno planirali, već su umjesto toga vjenčali se u najbližem krugu obitelji. Iako je većina prijatelja i obitelji podržala njihovu odluku, jedna od djeveruša naljutila se zbog promjene planova i nije se libila prigovoriti im.

- Trebali smo se vjenčati u listopadu, no osjećali smo da ne bi bilo to odgovorno s obzirom na koronavirus, stoga smo se vjenčali i to samo pred našim roditeljima. Pobrinuli smo se da sve što smo kupili za svadbu se može vratiti. Kad smo rekli našim prijateljima i ostatku obitelji, svi su nas podržali osim jedne djeveruše koja je prijateljica mojeg muža. Ona je poludjela. Natjerala je svojeg muža da pošalje poruku mojemu u kojem je stajalo da je napravio groznu pogrešku, slala je i meni poruke u kojima me vrijeđala i prijetila, te tražila da joj damo novac za haljinu koju je kupila za svadbu - kazala je mlada.

Navela je da su sve druge djeveruše bez problema vratile haljine u dućan i dobile povrat novca. Međutim, ta djeveruša to je odbila učiniti i traži od njih da oni plate haljinu.

- Rekli smo joj da dućan prima i dalje haljine te da su prilagodili svoju politiku vraćanja odjeće s obzirom na trenutnu situaciju, no ona i dalje traži novac. Bila je puno ljubaznija u svojoj komunikaciji prema mojem suprugu, no on joj je rekao isto što i ja. Haljina se može vratiti i da ne želi da ona zarađuje na otkazanoj proslavi našeg vjenčanja te da ne želi biti više biti u kontaktu s njom zbog njezina ponašanja prema meni - objasnila je.

Mlada je otkrila da je djeveruša zaprijetila tužbom, no usprkos tome ona nema namjeru dati joj taj novac s obzirom na to da se haljina može vratiti.

Članovi Reddita su je podržali u tome.

- Ako se može vratiti zašto bi onda tražila novac od tebe? Kladim se da želi vratiti haljinu i pokupiti novac od tebe. Ako želi podnijeti suludu tužbu, nek to i učini - ustvrdio je jedan od komentatora.

- Sigurno je oštetila haljinu ili ju je nosila negdje drugdje i ne može je vratiti. Ignoriraj je. Ubrzo će ona ušutjeti - stoji u jednom od komentara, prenosi Daily Mail.