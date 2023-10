Mladić u Dubrovniku platio 800 eura za stan koji ne postoji

Na području Dubrovnika, ovoga tjedna, zabilježene su dvije prevare u kojima su ljudi uplatili novac za stanove koji nikada nisu ni postojali. U potrazi za savršenim stanom, Veronika Medić postala je žrtvom lukave prevare. Oglas za moderni stan od 45 kvadrata po cijeni od 400 eura zvučao je primamljivo, a vlasnici ugodni.

"Ispričali smo se lijepo, govorio mi je kako ima ženu, kćerku knjigovođu, da on vodi restorane. Često je bio zauzet, pa je prekidao pozive jer kao mora nešto obavit, pa bi me nazvao nakon 20 minuta. Rekao mi je da ima puno upita za taj stan i da mora prvo razgovarati sa ženom koga će odabrati. I onda se napokon odlučuje za mene", ispričala je za RTL Danas.

"I na to je meni rekao pa gospođo draga, čime se vi bavite? Ja ne razumijem o kakvoj vi prijevari pričate?! Ako vi ne želite i ako smatrate da je to neka prevara vi nemojte uplatiti. Ja naravno, posramljena što sam čovjeku to uopće rekla i što sam ga nazvala na kraju uplatim novac", priča Veronika.

Međutim, otkrila je da je račun na žensko ime i prezime povezano s prijevarom, hitno je pokušala zaustaviti transakciju i uspjela.

"Kopkala me je činjenica što je račun za uplatu glasio na žensko ime. Izađem iz pošte i pošaljem vlasniku stana kontrolni broj. Nakon 50 metara, nije mi vrag dao mira i upišem to ime i prezime u Google i automatski mi je izbacilo prevaranti. Potrčala sam u poštu i transakciju sam uspjela zaustaviti", dodala je.

"Žena koja me spojila s vlasnikom imala je na oglasu slike, rekla je kako je stan pet friendly, kako može i na dulje vrijeme biti iznajmljen, čak da je to poželjno što je meni zvučalo dosta primamljivo jer sam tražio takav stan i onda me je ona spojila s tim gazdom", rekao je preverani 27-godišnjak i dodao da nakon što je prevarant primio svotu od 800 eura, blokirao ga je.

Iz policije su priopćili da se intenzivno traga za počiniteljima.

