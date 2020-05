Mladić ispričao detalje tučnjave: Razbio mi je arkadu, a suvozačica je vikala da je trudna

Fizički obračun dvojice vozača Dine Z. (26) u Opel Corsi, i Martina Š. (38) u Audiju, u srijedu usred bijela dana, na ulicama Novog Zagreba, a čije su snimke u vrlo kratkom vremenu doslovno preplavile društvene mreže, dobit će prekršajni epilog, a kriminalističko istraživanje nad mlađim sudionikom još uvijek traje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, kao i bijega s mjesta nesreće.

Martin Š. za Jutarnji opisao kako je tekla cijela dramaturgija. Ono što mu je najteže palo jest činjenica da se sve odvijalo pred njegovom suprugom, koja je u jednom trenutku, zajedno s Dininom partnericom, pokušavala sukobljene strane razdvojiti.

"Vozio sam se sa suprugom po Ulici SR Njemačke prema Aveniji Dubrovnik. Nekoliko puta se tijekom vožnje u nas slijeva zamalo zabio Opel koji je u jednom trenutku naglo zakočio i umalo udario u auto ispred sebe. Divljao je po cesti te nam se približio velikom brzinom", kaže Martin Š.

Došavši do raskrižja kod Porezne uprave, upalilo se crveno svjetlo na semaforu, pa je, kaže, izašao iz auta te kroz otvoreni prozor Corse ukazao vozaču na to kako ga umalo udario, da nije u redu to kako vozi jer je krivudao po cesti te da pazi kako vozi dalje. To ga je revoltiralo pa je pobjesnio i izašao iz auta, i krenuo na Martina Š.

"Razbio mi je arkadu. Izmicao sam se, no ipak sam ga uspio udariti pa se otkotrljao iza Corse", ispričao je Martin Š., misleći da je tu sukobu kraj.

No pogriješio je, jer je Dino Z. ustao i nastavio dalje navaljivati na njega, a Dinina partnerica cijelo je to vrijeme vrištala: "Trudna sam".

VIDEO: Prva tučnjava

"Nasrtao je na mene, kidao mi stvari s auta, i retrovizor. Zatim je otišao u svoj auto, iz kojeg je izvadio neku letvicu kojom me lupao po lijevoj arkadi. Ljudi su se tada već skupili, gledali, snimali, a njegova suvozačica čupala me te vikala kako je trudna, a ja sam se u većem dijelu obračuna samo branio. Na kraju smo sjeli svaki u svoj auto. Vjerovao sam da je tu kraj. Ali onda se vozač Corse punim gasom zabio u moj lijevi dio auta, nakon čega je pobjegao. Slijedio sam ga kako bih fotografirao tablice i poslao policiji", kaže.

Nakon obračuna sjeli su u vozila i sreli se na drugom semaforu, kod Avenue Malla, i bili su u istoj traci.

VIDEO: Druga tučnjava

"Nakon toga je on opet izašao iz auta, lupao po mojoj haubi te sjeo natrag u auto i pobjegao, okrenuvši se polukružno. Ja sam tada zvao policiju kako bih prijavio događaj, jer čovjek nije odustajao od konflikta i nanio mi je štetu, te sam se vratio na mjesto gdje me udario autom. Policija mi je preko telefona rekla kako je odmah izdana tjeralica za bjeguncem te neka ih pričekam - opisao je dalje Martin Š.", ispričao je Martin Š.