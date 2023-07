Mlada vozačica ostavila nesvakidašnju poruku: 'Ako nije problem ne sviraj pliz'

Novopečena vozačica iz Dalmacije na svom je automobilu ostavila poruku ostalim sudionicima u prometu i zamolila ih je za razumijevanje. Njezina objava brzo je postala viralna i osvanula na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode".

"Početnik! Izvini nekad se auto ugasi zbog moje nervoze pa treba više puta da ga upalim, ako nije problem ne sviraj pliz. Hvala i izvini još jednom! Nije do Alfe, do mene je! Auto je vrh, samo sam ja nervozna, ali trudim se najbolje što mogu. J****a, auto mi treba, učim se da se opustim ali što je tu je, pardon. Ugodan dan svima", napisala je.

Objava je izazvala lavinu reakcija i u kratkom roku prikupila 1000 lajkova. "Pa svima nam se to dešavalo na počecima. Djevojka se snašla i pokušala da smanji i onako veliki stres kad se to desi. Ljudi su sve nervozniji za volanom, trebali bi biti tolerantniji jedni prema drugima", napisao je jedan komentator. "Iskreno.. Kraljica.. Bolje to nego bahate budale koje ni propise ne znaju, a kamoli vozit", nadodala je druga.

