Misteriozni pomor 200 ptica u Španjolskoj: 'Pale su poput kiše'

Dvjesto mrtvih ptica čvoraka pronađeno je na ulici u gradu Ferrol na sjeverozapadu Španjolske. Nacionalni mediji izvijestili su da su ptice ispred bolnice "pale poput kiše".

Mrtvi čvorci padali su po automobilima i pješacima ispred gradske bolnice Juan Cardona. Lokalna policija potvrdila je da nitko nije ozlijeđen, javlja Express.

"Poletjele su s drveća u zoni hitne pomoći bolnice, letjele nekoliko metara i srušile se na kolnik", rekao je Mapi Rodríguez, predsjednik lokalne udruge stanara.

Regionalni odjel za okoliš prikupio je dvije mrtve ptice za analizu. Rodríguez je dodao kako mještani nestrpljivo čekaju rezultate analiza, no da su im inspektori koji su izašli na teren rekli kako vjerojatno neće biti jednostavno otkriti uzrok ovog pomora.

A FLOCK of more than 200 dead starlings fell like rain on pedestrians and cars in Ferrol (A Coruña), with investigators left clueless as to why the birds died.