Mislio da ulaže u dionice, pa ostao bez nekoliko desetaka tisuća eura

Policiji je prijavljena računalna prijevara počinjena na štetu 64-godišnjaka s područja Dvora.

Naime, nepoznati počinitelj je stupio u kontakt sa 64-godišnjakom te mu ponudio mogućnost trgovanja u dionice jedne tvrtke, na što je on u razdoblju od veljače do rujna ove godine, uplatio više desetaka tisuća eura na razne račune. No, ubrzo je shvatio da je prevaren.

Od oštećenog je zaprimljena kaznena prijava, a policija i dalje provodi kriminalističko istraživanje.