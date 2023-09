'Cilj je suzbiti bolest, a osigurano je dovoljno novca kako bi se oporavila svinjogojska proizvodnja'

Uznemirujući prizori 40 svinja eutanaziranih zbog svinjske kuge, a koje su ostavljene da mrtve leže na ulici pred kućom njihova vlasnika u Andrijaševcima nadomak Vinkovaca, u trenu su u subotu obišli čitavu Hrvatsku. Kako je službeno objašnjeno, svinje su nakon usmrćenja dezinficirane i izvučene na ulicu jer kamion koji ih je trebao prevesti nije fizički mogao ući u dvorište. Slučaj je komentirala ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

- Po službenim informacijama, eutanazija se na gospodarstvu u Andrijaševcima provodila od 10.40 do 14.00 sati. Radilo se o nepristupačnom ulazu, slijedom čega kamion ovlaštenog koncesionara nije mogao pristupiti. Zbog navedenih razloga, dezinficirana trupla su se, jedno po jedno, izvlačila do mjesta kojem je mogao pristupiti kamion, a kako bi se trupla mogla utovariti na propisan način. Eutanaziju je provodio ovlašteni veterinar uz asistenciju veterinarskog tehničara i nadzor višeg veterinarskog inspektora. Od posljednje eutanazirane svinje do dolaska kamiona ovlaštenog koncesionara proteklo je otprilike 30-ak minuta. Nakon završene eutanazije svinja provedena je pojačana dezinfekcija objekta, dvorišta, opreme, a nakon utovara trupala oko 14.40 sati provedena je dezinfekcija kotača kamiona ovlaštenog koncesionara i kotača službenih vozila (dva automobila) te područja na kojem su ležale usmrćene svinje. Za vrijeme trajanja svih aktivnosti na gospodarstvu su bili prisutni viši veterinarski inspektor, ovlašteni veterinar, veterinarski tehničar i vlasnici životinja - objašnjava nam ministrica Vučković.

A koliki su stvarni razmjeri problema sa svinjskom kugom trenutno u Hrvatskoj?

- Stvarne razmjere problema transparentno i kontinuirano komuniciramo s javnošću i našim svinjogojcima od potvrde prvog slučaja ove bolesti na teritoriju RH. Afrička svinjska kuga nedvojbeno je iznimno teška, prvenstveno ekonomska, bolest stočarstva Europe, a Ministarstvo poljoprivrede zajedno s drugim nadležnim tijelima tako i pristupa borbi s ovom bolešću. Do 14. rujna, afrička svinjska kuga potvrđena je na 782 gospodarstava s domaćim svinjama, pri čemu je eutanazirano oko 17.000 svinja. Također, potvrđena je i na 8 divljih svinja na području Vukovarsko srijemske, Sisačko moslavačke i Karlovačke županije. Prvenstveno je cilj suzbiti bolest, a onda omogućiti nastavak bavljenja svinjogojskom proizvodnjom i očuvati proizvodni potencijal. Imajući na umu širi socioekonomski aspekt ove proizvodnje i njegovu važnost za vitalnost hrvatskog sela, Vlada je osigurala i dodatna sredstva pomoći pogođenim gospodarstvima. U okviru novog paketa mjera osigurano je 15 milijuna eura potpore pogođenim svinjogojcima, povrh već osiguranih 12,5 milijuna eura pomoći, sve u cilju oporavka svinjogojske proizvodnje te očuvanja prehrambenog lanca na područjima na kojima se provode mjere suzbijanja afričke svinjske kuge - navodi ona.

Što se prognoza tiče, ministrica Vučković poručuje kako, uz nadležne službe koje efikasno obavljaju svoj posao, daljnje širenje najvećim dijelom ovisi o samim subjektima koji drže životinje, odnosno pridržavanju biosigurnosnih mjera. "Virus je jako otporan i nažalost ne možemo prognozirati kada će se prestati širiti, no vjerujemo kako će uz mjere koje se intenzivno provode i uz podršku stanovništva epidemiološka krivulja imati silaznu putanju i infekcija jenjavati. Zahvaljujemo svim posjednicima na suradnji i strpljenju", zaključuje.