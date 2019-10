Ministar Cappelli otvorio povijesne Dane turizma u Vukovaru

Dolazim s otoka, ali ovdje se osjećam kao doma. Vidi se da i ovdje ljudi žive turizam, a uskoro ćemo predstaviti i strateško marketinški plan turizma za Slavoniju. Vlada je za taj dio zemlje namijenila vise od 18 milijardi kuna, od čega 575 milijuna za turizam. Veliki napredak se već vidi, kazao je ministar turizma Gari Cappelli otvarajući sinoć u Vukovaru tradicionalni godišnji skup turističkih djelatnika, Dane turizma.

Od samog početka mandata Vlada Republike Hrvatske usmjerena je na poticanje razvoja hrvatskog kontinenta u kojem veliku ulogu ima sektor turizma i ugostiteljstva. Upravo zato smo i odlučili ove godine održati Dane hrvatskog turizma u Slavoniji.

- Ovogodišnji Dani hrvatskog turizma posebni su sto se ne održavaju na jednom mjestu već u pet županija Slavonije, Baranje i Srijema. Destinacije u Hrvatskoj ne možemo više promatrati kao jedno mjesto, turizam nadilazi administrativne granice i zato su ovi Dani hrvatskog turizma posebni, jer predstavljaju ono na čemu gradimo budućnost turizma, a to je zajedničko predstavljanje i razvoj destinacija koje iako su posebne na svoj način, čine jednu cjelinu, zaokruženu turističku priču. Uz Dane turizma odrżavaju se brojna i raznolika događanja u županijama domaćinima upravo kako bi Slavoniju predstavili kako zaslužuje, a to je kao destinaciju bogatu sadržajima, ljepotama, kulturom te neizostavnim dijelom hrvatske turističke ponude - istaknuo je ministar.

Dani turizma otvoreni su u perivoju dvorca Eltz, na samoj obali Dunava, a trodnevni program uključuje i tradicionalni susret s predstavnicima Vlade RH te Hrvatski turistički forum.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Izuzetno mi je drago što se Dani hrvatskog turizma po prvi puta u povijesti održavaju u kontinentalnom dijelu naše zemlje i to upravo u Slavoniji, našem još uvijek pomalo neotkrivenom turističkom biseru. Siguran sam kako će ovaj tradicionalni turistički skup, koji okuplja preko 1000 sudionika, biti dodatni vjetar u leđa promociji i daljnjem pozicioniranju Slavonije, kako na domaćem tržištu, tako i na inozemnim tržištima koja sve više prepoznaju ovu regiju kao poželjnu i autohtonu turističku destinaciju - izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, dodavši kako se već prvog dana uvjerio u turističku dobrodošlicu i toplinu slavonskih domaćina.

- Proteklih smo godina svu pozornost usmjeravali na svoju prekrasnu obalu, a zanemarivali kontinentalni dio zemlje. Veseli me što se to u posljednje vrijeme mijenja, pa sve više pozornosti posvećujemo i unutrašnjosti zemlje koja itekako ima turističkog potencijala. Mi Slavonci jako dobro znamo koliki je potencijal našeg zavičaja, ali moramo se pobrinuti da za to doznaju i ostali. Zato je važno da pametno gradimo brend Slavonije i općenito unutrašnjosti zemlje. Uz gastronomiju i lokalnu kulturu, gostima moramo ponuditi i druge sadržaje. Prije svega se moramo specijalizirati, orijentirati se na ciljane niše, poput cikloturizma ili agroturizma, koje privlače turiste tijekom cijele godine, a ne samo nekoliko mjeseci sezone - komentar je predsjednika HGK Luke Burilovića.

Otvorenje najvećeg godišnjeg skupa turističkih radnika na kraju još jedne turističke sezone u Vukovaru je okupilo i četvoricu slavonskih župana i jednog zamjenika. Svi su se pohvalili turističkim atrakcijama i posebnostima svojih regija, ali i ozbiljnim ambicijama u turizmu, te izdašnim ulaganjima u turističku infrastrukturu. Uime grada domaćina uzvanike je pozdravila zamjenica vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, koji nije viđen na ceremoniji otvorenja Dana turizma Ivana Mujkić.

- Vukovar već danas ima sto ponuditi svojim gostima, ali i dalje ulažemo kako bi bio još atraktivniji. Da smo na dobrom putu pokazuje i podatak prema kojem smo u prvih devet mjeseci imali 17 posto vise turista i 25 posto vise noćenja nego lani u istom razdoblju - kazala je Ivana Mujkić uz pozivnicu da se dođe u Slavoniju i bolje upozna 'skrivenu turističku tajnu Hrvatske'.