Milković osuđen na četiri godine, Pacak na tri i pol. Oduzeto im i oko 8 milijuna kuna, slika Mersada Berbera...

Druga sreća. Barem za USKOK. Jer za razliku od prvog suđenja u aferi Crosco koje je na zagrebačkom Županijskom sudu 2015. bilo okončano nepravomoćnom oslobađajućom presudom, sada su Bojan Milković i Miroslav Pacak nepravomoćno osuđeni zbog primanja mita u gospodarskom poslovanju.

Prvi na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora, drugi na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Osim toga, svakome je oduzeta nepripadna imovinska korist, od Milkovića oko četiri milijuna kuna, a Pacaka 3,7 milijuna kuna. Milković je ostao i bez skupocjenog mobitela i slike Mersada Berbera "Dama u bijelom", koji su također, prema optužnici bili mito. Obojica moraju platiti i po 2000 eura sudskih troškova.

Kada su 2015. prvi put presuđeni, sud je smatrao da nije dokazano da su uzeli mito. Odnosno smatrao je da je bila riječ samo o indicijama koje nisu potvrdili drugi dokazi i iskazi svjedoka. No nakon žalbe USKOK-a, presuda je ukinuta, a u ponovljenom suđenju, dvojac je sada nepravomoćno osuđen. Nema sumnje i da će i sada biti žalbe, ovaj put optuženika.

Djela za koja su osuđeni, počinjena su od 2002. do 2009., a u to vrijeme Milković bio jedan od direktora u Ini i predsjednik uprave Crosca, dok je Pacak bio voditelja remonta platformi u Croscu. Prema optužnici, Milković i Pacak teretili su se da su od 2002. do 2009. od pojedinih trgovačkih društva tražili mito kako bi ta trgovačka društva zauzvrat dobila poslove s Croscom.

USKOK je u optužnici navodio da je mito iznosilo pet ili 10 posto od neto vrijednosti izvedenih radova. Milković se uz to teretio da je kao mito primio i mobitel vrijedan oko 11.000 kuna te sliku Mersada Berbera. On je bio uhićen u ožujku 2011., a Pacak mjesec dana kasnije pri povratku iz Tunisa. Optužnica je protiv njih dvojice bila podignuta u prosincu 2011., a prvo suđenje im je počelo u rujnu 2012.

