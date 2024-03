Milić odgovorio Milanoviću: 'Neka se on drži svojih jataka sa svog političkog spektra'

Glasnogovornik Vlade Marko Milić izjavio je u petak nakon odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa da nije utjecao na zapošljavanje u Hrvatskim šumama, kako je sada sasvim jasno da nije počinio nikakvo kazneno djelo niti je bilo kome pogodovao pri zapošljavanju. "Nisam počinio nikakvo kazneno djelo, nisam ni na što utjecao niti sam mogao utjecati, to je sada sasvim jasno iz cijelog činjeničnog slijeda", izjavio je Milić novinarima nakon sjednice Vlade.

Vladin glasnogovornik napomenuo da će biti maksimalno odgovoran u obnašanju svoje dužnosti te kako bi svi državni dužnosnici trebali izvući pouke i biti oprezni na određene stvari, koje bi se u javnosti mogle protumačiti kao sporne. Milić je time komentirao odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa, donesenu ranije danas, prema kojoj njegovo dopisivanje s bivšim predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem oko zapošljavanja Nike Dujmovića u istoj tvrtki, ne predstavlja kršenje zakona.

Upitan, komentirao je i izdvojeno mišljenje predsjednice Povjerenstva Aleksandre Jozić Ileković, naglasivši da je to demokracija. "To nije ništa toliko neuobičajeno, s obzirom na praksu u nekim drugim slučajevima u kojima su se donosile odluke većinom glasova, no bez privole predsjednice povjerenstva. Demokracija je, predsjednica ima pravo na izdvojeno mišljenje", odgovorio je novinarima glasnogovornik Vlade RH Marko Milić.

Uz to, podsjetio je kako su pojedini političari iz redova oporbe govorili o Jozić Ileković kao o instrumentu vladajućih, nakon što je imenovana na mjesto predsjednice Povjerenstva. ''Danas će je, pretpostavljam, predstavljati kao heroinu. Ovo je najbolji odgovor da nema nikakvog pritiska na institucije koje rade slobodno, za razliku od očito nekih drugih vremena ranije kad to nije bio slučaj", kazao je glasnogovornik Vlade.

VEZANI ČLANCI:

Predsjednik RH Zoran Milanović ranije danas je u Požegi, za spomenutu odluku Povjerenstva rekao kako se uistinu ne radi o sukobu interesa, već, ustvrdio je Milanović, još gore, o kaznenom djelu zbog koje je bivši vukovarski gradonačelnik Željko Sabo završio u zatvoru. "Jutel bata može sve. Ovo je 'untergang', put prema dolje, za cijelo društvo”, izjavio je Milanović.

Komentirajući te riječi, glasnogovornik Milić rekao je da je predsjednik Milanović jedan od političara, uz druge oporbene političare, čiji je model rada zazivanje političkim neistomišljenicima hapšenja i progon. "Neka se on (Milanović) drži svoji jataka sa svog političkog spektra", odgovorio je Milić. "On je jedan od političara, uz sve druge oporbene političare, koji pokazuju obrazac i model svog rada. Riječ je o zazivanju političkim neistomišljenicima hapšenja, progona, pritisku na institucije koje bi trebale raditi neovisno i nepristrano, u tome su jedino dosljedni", naglasio je glasnogovornik Vlade.

S druge strane, dodao je, HDZ-ov program bit će usmjeren na postignuća u proteklih osam godina koja su bitna za hrvatske građane i gospodarstvo. Što se tiče slučaja ministra branitelja Tome Medveda kojeg je Povjerenstvo kaznilo sa 600 eura jer u imovinskoj kartici nije prijavio 11 oranica, dva pašnjaka i dvije livade koje je stekao nasljeđivanjem, glasnogovornik Vlade ističe da je riječ o nenamjernom propustu. "Ministar Medved će postupiti po odluci Povjerenstva. On je čovjek s visokim stupnjem integriteta i odgovornosti; nabijati njemu bilo kakav krimen namjere da nešto zataška ili prikrije, zaista ne stoji", poručio je Milić.

GALERIJA U zadnji trenutak izbjegao sudar s Volvom koji je 'uletio' u raskrižje: 'To je jedan od onih'