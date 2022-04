Milanović: Svaki euro iz fondova EU treba uzeti i svrhovito iskoristiti

Predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je u srijedu u Supetru na Braču nazočio otvaranju vatrogasnog doma vrijednog 22 milijuna kuna, poručio da svaki euro iz fondova Europske unije treba uzeti i svrhovito iskoristiti.

Novi vatrogasni dom je kapitalni projekt Grada Supetra i općina Nerežišća, Postira i Sutivan, a većinski je realiziran iz sredstava europskih fondova. Bit će operativno središte vatrogasne službe i civilne zaštite otoka Brača i centar za obuku i educiranje vatrogasaca Splitsko-dalmatinske županije, a ujedno je to i jedan od prvih primjera funkcionalnog povezivanja više jedinica lokalne samouprave s ciljem razvijanja zajedničke protupožarne zaštite na cijelom otoku Braču.

U prigodnom obraćanju Milanović se posebno obratio vatrogascima s Brača koji su ovaj trenutak dugo čekali i o tome i na samoj svečanosti emotivno govorili.

"Ovaj otok je Europa puno prije nego što su došli europski fondovi. On je Europa po kulturi svojih ljudi, njihovim radnim navikama, znanjima i vještinama. On je Europa po uređenoj infrastrukturi još od prije trideset i više godina. On je Europa danas kada gledamo ovaj objekt financiran gotovo 80 posto novcem iz EU. To ja zovem ispunjenjem svrhe", rekao je Milanović.

Želja da Hrvatska od primatelja u EU postane davatelj

Dodao je kako EU ne gleda emotivno, ni pozitivno, a još manje negativno. "Ali dok god moramo neka svoja prirodna prava - koja kao nacija i kao država imamo - trgovati na neki način s Bruxellesom, onda je mjera uspjeha svaki euro koji je Hrvatska uzela od onih koji se nude. Svaki treba uzeti i to za svrhovite, dobre stvari", poručio je.

"Ovo je dobra stvar, ovo je sigurnost, očuvanje imovine, mira i spokoja ljudi. Moj poziv i posao zadnjih desetljeća privatno mi je donio puno ružnih stvari, ali još više lijepih stvari. Jedna od tih lijepih stvari je svjedočanstvo o tome što su Bračani napravili u dalekim krajevima svijeta koje sam imao sreće obići. Gdje god dođeš i vidiš Bračane, kao i Hvarane, vidiš uspjeh u dalekim svjetskim bespućima (...)."

Uvijek su Bračani, rekao je Milanović, pokazivali kako nisu ljudi koji će prevaliti put preko cijelog globusa da bi se zadovoljili bilo čime, nego su uvijek za korak ili dva ispred drugih.

"Ovo nije samo zgrada, to je tri milijuna eura novca kojeg ste uzeli iz EU, tamo gdje stoje da bi ih Hrvatska i države kojima to treba mogle koristiti. Moja želja je da imate što više pripreme, stege i treninga, a da što manje ta praktična iskustva morate dokazivati u stvarnom životu. Moja želja je također da se za 10 godina ovakvi objekti više ne grade novcima EU, nego našim novcima jer to će značiti da je Hrvatska od primatelja u EU postala davatelj", rekao je hrvatski predsjednik.

To će značiti, istaknuo je, da smo napredovali gospodarski, da smo bogatiji, samostalniji i da će drugi imati koristi od naše pomoći, a da ćemo mi uživati sve one dobrobiti i koristi koje danas ipak više nego mi uživaju oni najbogatiji u Uniji.

Milanović je u govoru, uz ostalo, istaknuo kako je djelovanje DVD-a diljem Hrvatske duboko plemenita i korisna stvar koju nikada ne treba podcjenjivati.

"Postoji jedna ružna predrasudna opaska kad se želi nešto podcijeniti i uniziti i marginalizirati, onda se kaže to je na razini dobrovoljnog vatrogasnog društva, a u stvari to je jedna od onih stereotipnih uvreda koje u društvu slušamo godinama i ljudi, posebno iz gradova, govoreći tako pozivaju na oblik urbane netrpeljivosti, šovinizma, a podcjenjuju nešto o čemu pojma nemaju, a što je u stvari duboko plemenita i korisna stvar", istaknuo je.

Na svečanosti je, među uzvanicima, bio i glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković.

