Milanović potvrdio tajne transfere hrvatskog oružja u Siriju, koje je 2013. otkrio NYT

- Oružje smo u Siriju poslali na zahtjev i molbu Amerikanaca. To treba znati. Nikakav Milanović. To je laž - rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović tijekom sučeljavanja s protukandidatom u drugom krugu predsjedničkih izbora, Draganom Primorcem, sinoć na HTV-u. Reagirao je time na Primorčevu tvrdnju da je za vrijeme Vlade premijera Zorana Milanovića, na zatvorenim sjednicama Vlade, odlučeno da se vojna oprema “u tonama” šalje sirijskim pobunjenicima. U doba dok se to događalo, New York Times i drugi mediji pisali su o tajnoj operaciji slanja hrvatskog naoružanja pobunjenicima koji su se borili protiv režima Bashar al-Assada, ali hrvatska Vlada u to je vrijeme pokušavala demantirati tvrdnje tih medija. Sada se čini da je Milanović po prvi put javno potvrdio da se to događalo, ali na zahtjev i molbu Amerikanaca.

New York Times objavio je krajem veljače 2013. rezultate istraživanja u kojem se tvrdilo da protuoklopno naoružanje iz Hrvatske ide u Siriju u ruke pobunjenika preko Jordana i Saudijske Arabije, koja plaća robu. NYT je tvrdio da je transfer oružja dogovoren nakon što je visoki hrvatski dužnosnik u ljeto 2012. posjetio Washington. Premijer Zoran Milanović nakon toga je, početkom ožujka, na sjednici Vlade rekao da se zbog pisanja NYT-a hrvatski vojnici povlače iz mirovne misije Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni.

- Zadnjih dana pojavili su se, u najuglednijim svjetskim novinama, članci koje koliko god da ih demantiramo, ne možemo nikada demantirati - rekao je tada premijer Milanović. Krajem ožujka, kad je operacija povlačenja 97 hrvatskih vojnika s Golana već bila završena, zamjenica ministra obrane Višnja Tafra u Saboru je otkrila da pisanje NYT-a možda i nije bio pravi ili jedini razlog jer su se ranije tijekom veljače dogodila incidenta u kojima su hrvatski mirovnjaci bili presretnuti i “izloženi oduzimanju oružja”, nakon čega je donesena odluka o povlačenju.

Novinarima New York Timesa u istraživanju je pomagao tada manje poznati bloger Eliot Higgins, koji je u međuvremenu izgradio uglednu organizaciju za istraživačko novinarstvo specijalizirano za OSINT, obavještajno korisne podatke iskopane iz otvorenih izvora na Internetu. Početkom travnja 2013. Večernjak je posjetio Higginsa u njegovu domu u Engleskoj i pisao o načinu njegova rada, a Higgins je ubrzo nakon toga otkrio i novi sporni trenutak u priči o hrvatskom oružju u Siriji. Pokazalo se, naime, da je dio oružja završio u rukama terorista povezanih s al-Qai’dom i tada tek nastajućom organizacijom Islamske države (ISIS), koji su dio toga prenijeli iz Sirije u Irak, gdje su ga počeli koristiti za napade na iračku vojsku.

Prema istraživanju BIRN-a, mreže istraživačkih novinara s Balkana, objavljenom sredinom 2016., Hrvatska je od 2012. do 2016. u Saudijsku Arabiju izvezla oružje i streljivo u vrijednosti 126 milijuna eura, a u Jordan oružje i streljivo u vrijednosti 44 milijuna eura.

