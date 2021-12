Milanović odgovorio Plenkoviću: Ako sam ja štetočina ja sam najponosnija štetočina i podići ću sebi spomenik

Predsjednik Zoran Milanović u posjeti je Kosovu gdje je odgovarao na pitanja novinara o aktualnim temama.

Na pitanje kakav je situacija u vojsci na Kosovu u odnosu na situaciju u Hrvatskoj kazao je: Zabrinjavajuće, na što aludirate?. Blag sam bio kada sam to rekao. Ovo je vojska. Kada je politika daleko od njih oni uživaju. Sretan Božić svima njima", rekao je. "Tko god pita je li situacija stabilna na Kosovu, teško da može izbiti rat. Kosovo stoji na mjestu", kazao je.

Komentirao to što je Most prikupio 400.000 potpisa građana za referendum.

"Ja sam rekao da im čestitam. Ne razumijem što im to treba. Ustav je nejasan ali kada su u pitanju referendumske inicijative to je balistički pristup. Sad ako se održi, to je 99 posto gotovo jer nitko neće izaći na referendum, da bi to osujetio", kazao je. "To je krik protiv vlasti", dodao je.

Kazao je da se testirao na koronavirus nakon što je bio u društvu Mile Đukanovića. "Ali eto, tek tako sam se testirao. Danas dolazim među stotine mladih zdravih ljudi, koji su cijepljeni. Čisto sam se zbog vas testirao", kazao je.

Komentirao je i izjavu premijera Andreja Plenkovića koji ga je nazvao štetočinom.

"To treba obrazložiti. Čekam nešto pametno. Tko kome odgovara, ja sam predsjednik nije on. On se hijerarhijski postavio iznad mene.Ja sam stariji, dva dana. Štetimo ugledu njega i njegovih privatnih aranžmana s njegovim ljudima. Kojem međunarodnom ugledu? U Sarajevu. Ovo će bit teška godina za Hrvate u BiH. Ako sam ja štetočina ja sam najponosnija štetočina i podići ću sebi spomenik trajniji od mjedi", rekao je Milanović.

Milanović je komentirao izjavu premijera koji je kazao da SOA-a, MUP i DORH nisu odradili posao kako treba što se tiče napada na Banske dvore.

"Ona je sigurno zabrinula i ravnatelja SOA-e. On je predložen meni za drugi mandat od Plenkovića. To je nesretni događaj jednog sluđenog mladića i sada do kraja godine mi imamo usvajanje smjernica za rad službe. Ne radi se tu o desnom ekstremizmu, unatoč naporu vlade da to nametne. On je Božinovića proglasio bezveznjakom, on se ubio da nešto napravi", kazao je.

"Plenković želi da mu Šipek kaže da mu je guzica ugrožena. Nije taj mladić bio u ćeliji Al Kaide. Nije ni pratio Plenkovića. Da je, onda bi znao da Plenković u 8 nije na poslu”, rekao je.

