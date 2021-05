Milanović o Vinogradskoj: Premijer je dopuštao da dim kulja, mogao je to riješiti jednim pozivom

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je aktualne teme iz Kastava, gdje je sudjelovao na otvorenju izložbe u prigodi 150. godišnjice Prvog tabora Hrvata Istre i kvarnerskih otoka.

– Ne znam tko je objavio tu informaciju i odakle mu, ali odluka nije donesena. Možda bude, možda ne bude – rekao je predsjednik Zoran Milanović o medijskim napisima da će Hrvatska kupiti francuske polovne bojne avione.

Govoreći o nabavi američkih bojnih aviona, kazao je da su Amerikanci najveći partneri Hrvata i da će podržati bilo koju odluku Vlade.

– Prije svega, treba govoriti o interesima Hrvatske koji moraju biti sebični. Ako razmišljaš previše o drugim državama, to nije dobro. Trebaš gledati da druge ne povrijediš, ali tako se ne štite interesi. U analizi i donošenju odluka nacionalni interes mora se gledati malo uže. Sebično. Znam da to ružno zvuči, ali nemojte dati djeci da gledaju.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

Milanović je kazao i to da njemu nisu jasne COVID putovnice.

– Ja i dalje ne razumijem čemu služe te COVID putovnice, koje kao uopće nisu putovnice, nego štambilji. U jednom trenutku bit će više cjepiva nego građana i tu je priča gotova. Ista stvar vrijedi i za maske. Ja masku već neko vrijeme ne nosim jer sam cijepljen dva puta i sve više sam u društvu ljudi koji su cijepljeni dva puta. Prema svom raspoloživom znanju, ne mogu ni prenijeti zarazu i to je to. Očito će svima nama nakon godinu dana trebati boost i to je to. Bude li se više ljudi cijepilo, možda nam ni to neće trebati. Budu li ljudi prestrašeni ili suzdržani, trebat će.

Upitan kako takve ljude nagovoriti, Milanović je rekao: – Pa, gledajte. Ja sam pokušao tako što sam se cijepio među prvima. To je napravio i premijer. Nadam se da oni koji se plaše vide da nam nisu narasli rogovi, da ne padamo u jarke. Ljudi rade mnogo nezdravije stvari od cijepljenja. Razumijem da je to jedna druga razina straha.

Osvrnuo se i na situaciju u KBC-u ''Sestre milosrdnice''.

– Mislim da je to katastrofalni primjer nemara i krivog upravljanja. Mislim da su te dvije riječi dovoljne da opišu što se događa u toj bolnici posljednjih godinu dana. Nakon prvog incidenta u kojem je došlo do sukoba između ministra i liječnice, trebao je ići ili on ili ona. Premijer je dopuštao da dim kulja kao da je to dim upaljenog oleandra. To je otrovno. Godinu dana kasnije imamo situaciju da su svi otišli. Očito je da su izgubili Plenkovićevu milost. To je jako ozbiljna stvar. Ne smijemo dopustiti da se to događa. To podriva povjerenje u zdravstveni sustav – kazao je objašnjavajući kako je teret liderstva odlučiti.

Na pitanje je li Plenković kriv za to, kazao je sljedeće: – Ne bih želio reći da je Plenković krivac, ali on je to mogao riješiti jednim pozivom. Nitko ne bi išao u zatvor. Nitko ne bi bio ojađen.

Najavio je i to da će on manje ići polagati vijence: – Osim što vijenci drže iznad vode cvjećarsku industriju, jedan ozbiljan komunalni problem jest da se razmašu glodavci. Nosit ću ružu, kamenčić, karanfil. To se na kraju pretvori u kičeraj mrtvima i onima koji su otišli prije nas. Znam da će me trgovci cvijećem mrziti, ali morao sam to reći. Radi se o zajedničkom obilježavanju. Ako neće, ne mora.