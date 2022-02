Milanović: Frka-Petešić? Tu se radi o sistemskom grabežu; Banožić? On je paž i potrčko...

Predsjednik Zoran Milanović u vojarni “123. brigade HV-a” u Požegi odlikuje danas 33. naraštaj ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Na početku se osvrnuo na dvije godine svog mandata.

- Ne vidim sebe. Radim i živim kako sam govorio, razmišljam i vjerujem kao i prije 20 godina - rekao je Milanović.

Milanović se osvrnuo na naknade za odvojeni život koje uzimaju saborski zastupnici.

- Ako netko zaista živi u Splitu pa putuje svaki tjedan u Zagreb onda to ima smisla - rekao je Milanović.

Ponovio je da se u slučaju Zvonimira Frke-Petešića, predstojnika Ureda premijera Andreja Plenkovića, radi ''o sistemskom grabežu i pohlepi''.

- Razlikujte sistemski namješten grabež gdje se pogoduje jednom čovjeku uz blagoslov predsjednika Vlade - rekao je Milanović.

Video - Hit izjave predsjednika Milanovića: Inertan kao krava na cesti, puzajući udav, sitni tat, svrake koje krešte kao Hasan aga...

Dotaknuo se i Peđe Grbina.

- Grbin je živio u Puli, tamo je imao svoj odvjetnički ured. Oženio se, nakon toga je trebao reći, e sad sam pogriješio - rekao je predsjednik.

- Gdje je Frka-Petešić rođen? U Francuskoj. Radio je isključivo za hrvatsku državu. Došao je u Zagreb iz Pariza kao masu mojih kolega čiji su roditelji bili u emigraciji. Svi do jednog, oni uz Buenos Airesa, iz vražje matere, došli su i prijavili se u Zagrebu. Stier? Čovjek je došao iz Buenos Airesa, preko Washingtona u Zagreb. Nikome od navedenih nije palo na pamet da se prijavi kod dida i babe gdje nikad nisu živjeli - rekao je Milanović.

Komentirao je i produljenje roka za trošenje sredstava iz Fonda solidarnosti.

- Ti rokovi su bili kratki, evo neka ide u prilog vlasti, ali nije bilo realno da se iskoristi sve, ali da se ne iskoristi skoro ništa, to je možda realno u našem svijetu. Sad je premijer otišao tamo i pokazao da je važan. Hajde da vidimo u ovih godinu dana šta će biti - rekao je Milanović.

Vjerujete li da će Hrvatska potrošiti novac iz Fonda solidarnosti, pitalu su ga novinari.

- Vjera je važna stvar u životu... Ovime je izbjegnuta potpuna blamaža... - rekao je.

Komentirao je i slučaj krize na istoku Europe.

- Ukrajina poziva da se smire tenzije. Mi moramo vjerovati da je 40.000 vojnika u Bjelarosu dovoljno da se napadne grad od tri milijuna stanovnika. Na takvim stvarima se gubi kredibilitet i da će nekim stvarima kasnije biti teško povjerovati. Vrlo je perfidno jednu državu dovoditi u zabludu da se pračkama može obraniti, stvarati iluziju, a istovremeno govoriti naši vojnici neće biti tamo. Zašto to radiš? Jedino Njemačka i Francuska vode normalnu politiku - kazao je.

Video - Prije dvije godine održana je inauguracija Zorana Milanovića: Pogledajte sve najzanimljivije trenutke tog dana

- NATO ugrožava i Hrvatsku jer jedan dan će netko reći da i mi moramo tamo ratovati - rekao je Milanović na pitanje želi li on da Hrvatska izađe iz NATO-a.

Rekao je da se NATO ne treba širiti.

- Kad jednom preuzmete obavezu, ne možete natrag. NATO je došao dovoljno na istok Europe, cijeli život to gledam, cijeli svoj prokleti život, dosta je. Dok god sam predsjednik Hrvatske ja sam za to da se NATO više ne širi - kazao je Milanović i poručio da nema veze s Moskvom te da govori kao hrvatski predsjednik.

- U NATO se ulazi po političkim kriterijima. Ajmo dosta. Sutra će ući u NATO neka država, recimo Crna Gora... Ja kad nekoga primam u obitelj, želim znati tko je to. BiH u NATO-u? Kako? Tamo satiru Hrvate, država je nikakva, nefunkcionalna i trebali bi ići u NATO? Još im se stvara iluzija da će ući. Kako? Nikada nećete ući jer dozvolu trebaju dati svi. Hrvatska i Turska - rekao je.

Milanović je potvrdio da odbija Vladino imenovanje šefa Obalne straže jer mu je Plenković poslao prijedlog bez ikakvog obrazloženja. Novinari su ga pitali i planira li komunicirati s ministrom obrane Banožićem.

- Ja da razgovaram s ministrom obrane? Dok god se bude ponašao kako se ponaša, vidimo da krši odluke komisije, bit će tamo gdje mu je mjesto. S ministrom se može ako hoćete raditi, ovako ne. Banožić vjerojatno sad kupuje zavjese i jastučiće za svoj stan... Plenković mora narediti svom slugi da lupi petama i provede zakon. Ja sam odmah bio u DORH-u kad je priveden Saucha, davao iskaz tri sata. Kakve ja veze imam sa Sauchom? On nije bio ministar. To što Banožić radi, to je kriminogeno ponašanje. Evo ja ću vojnicima isplatiti 30.000 kuna, imam ih - rekao je.

- Mislio sam da je moja karijera meteorska. Vraga! - kazao je komentirajući Plenkovićev profesionalni put.