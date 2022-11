Milanović o prodaji udjela u Fortenovi: Tu je sigurno bilo više posrednika. Igralo se na mišiće

Predsjednik Zoran Milanović dao je izjave za medije.

Nakon što je sudjelovao na svečanoj sjednici povodom Dana Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, potom je sudjelovao i na svečanoj sjednici povodom obilježavanja 246. obljetnice Muzičke akademije, kao i Dana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

S terena izvještava Dario Topić.

Milanović je mišljenja kako u situaciji s Fortenovom ne treba ispitivati ulogu SOA-e.

- To je kao da svaki put kad neki ministar zaglavi, a to je jednom tjedno, kažeš idi pitati Plenkovića. Ne znam što da kažem, nisam izvršna vlast - komentirao je Milanović na početku.

- Na mišiće bi se igralo, ali Rusi su imali 43 posto unutra i trebali su se toga riješiti do nekog roka. To se nije dogodilo, prijetilo im se sankcijama, a propala je ideja s Mađarima za koje se pretpostavilo da nemaju za topli obrok. Ova priča s mirovinskim fondovima koji nisu hrvatski je ipak propala, a onda su strani fondovi rekli da je to propala investicija. Onda se pojavio neki dasa iz Emirata. Ne znam može li država tu nešto učiniti - dodao je.

- Uvjeren sam da je on imao nekog posrednika, čak i više. Ta ruska banka Sberbanka ima 43 posto vlasništva i morala je van. Došao je zadnji dan i ljudi su nešto smislili, a u kakvim uvjetima, nemam pojma - dodao je te kazao da sve treba gledati kroz ''prizmu osobnih interesa''.

Foto: Dario Topić

Za razliku od ZTC-a, Hrvatska od Fortenove nema ništa, smatra Milanović.

- Rusi su bili tu, kompaniju je preuzeo i Pavao Vujnovac i onda je bilo pitanje tko će čuvati tih 43 posto - komentirao je.

Osvrnuo se i na optužnicu vezanu uz aferu Agram.

- Nakon pet godina nemaju optužnicu. To je sramota, a što je Todorić radio - ne znam, osim što je išao po novac. Ako ga jedan Johann nije htio dati, dat će ga Sergej. Znamo da se jedan dio interesne skupine jako lijepo namirio i da su otišli u jako dobrom raspoloženju - smatra Milanović.

- Ekipa spasitelja sa Zrinjevca obavljaju monitoring sankcija. Kako su oni to monitorirali? S crnim povezom na očima zaključio je.

