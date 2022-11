Milanović o Austriji: 'To je neki obračun preko naših leđa. Zabrinjavajuće je'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak da je protivljenje Austrije proširenju šengenskog prostora obračun nekih članica EU-a preko leđa Hrvatske u koji se Beč uključio iz unutarnjopolitičkih razloga.

Austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner više se puta proteklih dana usprotivio proširenju šengenske zone, jer smatra da prostor slobodnog kretanja ljudi među 22 članice EU-a ne funkcionira, što se vidi po pojačanim ilegalnim migracijama.

Austrija se dosad nije protivila ulasku Hrvatske u šengensku zonu koji se očekuje početkom 2023. Konačnu odluku donijet će Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove koje se sastaje 8. i 9. prosinca u Bruxellesu.

"Te izjave zabrinjavaju, to je neki obračun...preko naših leđa, nekih drugih članica EU-a u koji se uključila Austrija koja ima nekih nejasnih unutarnjopolitičkih razloga zašto to rade. Sve u svemu, nije dobro", izjavio je novinarima Milanović.

On će se u srijedu sastati s austrijskim kancelarom kanelarom Karlom Nehammerom koji stiže u posjet Zagrebu. "Nadam se da će biti riješeno, ja ću razgovarati s kancelarom i to zagovarati, više od toga ne mogu", rekao je Milanović.

Predsjednik je također rekao da službeni Zagreb ne bi trebao reagirati na potez mađarskog premijera Viktora Orbana koji je na Instagramu objavio kako za mađarsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu navija noseći zastavu "Velike Mađarske".

"Ja ću se na to nasmijati. Njegove aspiracije prema Hrvatskoj se svode na to da mjesec dana krstari Jadranom u 8. mj i nađemo se na večeri", rekao je Milanović. "Ne bi tome pridavao ozbiljniju pozornost. Kakve susjede imamo, to (Mađarska) je još najbolji".

