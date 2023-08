MORH i Pantovčak zajednički rasporedili 11 generala i brigadira HV-a

Do prije par dana bio je to nemoguć zadatak, da bi se, nakon otopljenja čvrsto zamrznutih i nepomirljivih stavova i sukoba između dva politička brda, Ministarstvo obrane i Pantovčak konačno usuglasili oko neophodnog raspoređivanja i novih imenovanja za čak 11 "otvorenih" zapovjednih pozicija u samom vrhu Hrvatske vojske. Zajedničkim dogovorom, od 1. rujna HV će izgledati znatno manje "obezglavljena" no u proteklih godinu dana, kada je zbog političkih prepirki između Vlade Andreja Plenkovića, njegovog ministra obrane Marija Banožića, sa predsjednikom države Zoranom Milanovićem bila bez, primjerice zapovjednika Obalne straže i predstavnika pri NATO-u i EU.

U MORH-u kažu da su nova imenvanja i rasporedi provedeni odlukama Predsjednika RH i ministra obrane, a na nove dužnosti u HV i Ministarstvu obrane imenovani su i raspoređeni: general-bojnik Krešo Tuškan (direktor Glavnog stožera OS RH), general-bojnik Slaven Zdilar (zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“), general-bojnik Denis Tretinjak (načelnik Operativne uprave Glavnog stožera OS RH), kotraadmiral Predrag Stipanović (zamjenik direktora u Centru za sigurnosnu suradnju – RACVIAC), komodor Milan Blažević (zapovjednik Obalne straže RH), brigadni general Ivan Zelić (načelnik Personalne uprave Glavnog stožera OS RH), brigadni general Perica Turalija (zamjenik glavnog inspektora obrane), brigadir Jozo Matković (načelnik Uprave za logistiku Glavnog stožera OS RH), brigadir Mirko Stošić (zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske ) i brigadir Tihomir Zebec (zapovjednika Počasno-zaštitne bojne).

Na izuzetno važnu funkciju u NATO-u, u tijeku je imenovanje na dužnost Vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO i EU u Stalnom predstavništvu RH pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora za general-pukovnika Borisa Šerića. Njega još, naime trebaju "amenovati" u zapovjedništvu NATO-a, što se smatra formalnim potvrđivanjem nakon što ga je RH odabrala.

Ova imenovanja mogla bi se smatrati i određenom generacijskom smjenom u vrhu Glavnog stožera i MORH-a. Gotovo svi generali i brigadiri raspoređeni na nove dužđnosti svoju su profesionalnu vojničku karijeru započeli u Domovinskom ratu, a da se prije rata nisu školovali na vojničkim akademijama JNA. U pravilu, nakon rata su završavali hrvatske Ratne škole, kao i one naših partnera u NATO-u (uglavnom u SAD-u).

General-bojnik Krešo Tuškan ima zvanje sveučilišnog specijalista marketinga posebnih područja. Završio je Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“ te međunarodne tečajeve i seminare. Pristupio je u HV 5. kolovoza 1990. Sudjelovao je u mirovnoj misiji ISAF u Afganistanu 2013.

General-bojnik Slaven Zdilar ima zvanje doktora znanosti. Završio je Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“. Pristupio je u HV 1. srpnja 1991.

General-bojnik Denis Tretinjak završio je specijalistički diplomski stručni studij, te Ratnu školu kopnene vojske U.S. Army War College. Pristupio je u HV 14. srpnja 1991. Na novu dužnost dolazi s dužnosti zapovjednika Zapovjedništva Multinacionalnog divizijskog zapovjedništva – Centar u Mađarskoj.

Kontraadmiral Predrag Stipanović diplomirani je inženjer pomorskog prometa. Završio je Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“. U HV-u je od 28. rujna 1991. Dolazi s mjesta pročelnika Vojnog ureda u Uredu predsjednika RH.

Komodor Milan Blažević završio je poslijediplomski studij menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Završio je Mornaričku ratnu školu u Newportu, SAD. Od rujna 1991. pripadnik je Zbora narodne garde.

Brigadni general Ivan Zelić sveučilišni je specijalist ekonomije, smjer marketing. Završio je Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“. U Domovinski rat uključio se 23. siječnja 1991. kao pripadnik specijalnih postrojbi MUP-a, a od 1. lipnja 1991. kao pripadnik djelatnog sastava 4. gardijske brigade HV-a.

Brigadni general Perica Turalija profesor je pedagogije i informatike. Završio je Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“. Pristupio je u HV 17. siječnja 1994. Dolazi s mjesta savjetnika ministra obrane za vojna pitanja, a prije toga bio je zapovjednik specijalnih snaga u Delnicama. Nakon afere s pozitivnim nalazom nekolicine specijalaca na kokain, smijenjen je po zapovjednoj dogovornosti. Čak je i Vrhovni zapovjednik Milanović izrazio žaljenje zbog toga, a onda ga je Banožić uzeo za savjetnika.

Brigadir Jozo Matković diplomirani je ekonomist. Završio je najvišu razinu vojnog obrazovanja u inozemstvu, Školu nacionalne sigurnosti, National Security Programme u Canadian Forces College u Kanadi. U HV je od 1. lipnja 1993. Sudjelovao je u mirovnoj operaciji ISAF u Afganistanu na dužnosti zapovjednika 22. HRVCON-a.

Brigadir Mirko Stošić stručni je specijalist poslovnog upravljanja. Završio je Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“. Pristupio je u HV 6. svibnja 1992. godine. Dolazi s mjesta načelnika Odjela za izobrazbu i obuku Zapovjedništva HVU-a „Dr. Franjo Tuđman“.

Brigadir Tihomir Zebec diplomirani je kriminalist. Završio je Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“. U HV je pristupio je 27. studenoga 1991. Sudjelovao je u mirovnoj misiji ISAF u Afganistanu.

General-pukovnik Boris Šerić ima zvanje magistra inženjera prometa. U SAD-u diplomirao je na National Defence University, Dwight D. Eisenhower School for National Security and Resource Strategy i stekao je zvanje Master of science in national resource strategy. Završio je Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“. U obranu RH uključio se u siječnju 1991. kao pripadnik MUP-a, a 8. listopada 1991. postao je pripadnik 4. gardijske brigade "Pauci". Sudjelovao je u mirovnim misijama UNMOGIP u Indiji i Pakistanu i ISAF u Afganistanu. Na novu dužnost dolazi s mjesta zapovjednika Hrvatske kopnene vojske.