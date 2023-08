Milanović novim časnicima OSRH: Domovinski rat je Hrvatsku vojsku učinio jedinstvenom u Europi

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na promociji novih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima je dodijelio prve časničke činove. Na svečanosti održanoj na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“, novim časnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske predsjednik Milanović poručio je da su odabrali težak i jedinstven posao koji suspreže i limitira u čovjeku autonomiju i samosvijest jer se naredbe moraju slušati, a hijerarhija poštovati.

- To je odabir kojeg duboko poštujem. Vaš posao je da učinite sve da ne dođe do rata i oružanog sukoba u kojem ljudi gube život, ali ako i kada dođe - da ste tu prvi. To je jedinstven posao, poziv i način života i zato sam vam kao vrhovni zapovjednik zahvalan prije svega zato što ste taj posao odabrali - rekao je Milanović.

S obzirom na to da je Hrvatska mala zemlja, predsjednik Milanović istaknuo je kako moramo osvijestiti u sebi koje su naše mogućnosti, dosezi i stvarni interesi. U tom smislu, novim časnicima poručio je da NATO standarde koriste za vlastiti napredak i za dobrobit naše zemlje. - NATO je savez i društvo kojemu pripadamo. Međutim, naši primarni interesi su regija u kojoj mamo svoje interese, svoj doseg, svoj narod i druge nacije koje žive u Hrvatskoj, a imamo naš narod izvan Republike Hrvatske. To nije Republika Hrvatska, ali tamo žive stotine tisuća Hrvata i to je naš interes - rekao je predsjednik Milanović misleći pri tome na Hrvate u Bosni i Hercegovini te istaknuo kako su nam prava Hrvata u Bosni i Hercegovini vrlo bitna i da na njih možemo na civiliziran i demokratski način utjecati.

- Naš prostor je prostor Mediterana, prostor obale za koju je sada, nakon dosta godina, školovano nekoliko desetaka ljudi. To je krasno i lijepo za vidjeti. To je dio našeg identiteta“ - rekao je predsjednik dodavši da je - usprkos tome što su hrvatsku slobodu, neovisnost i hrvatski ponos izborili i osigurali naša kopnena vojaka i zrakoplovstvo - hrvatsko more i obala dio našeg identiteta.

- Vi koji ste danas primili certifikate izvrsnosti, priznanje da ste u stanju, sposobni, voljni i kapacitirani raditi jedan složeni posao trebate znati i ponavljati da je Hrvatska rat dobila sama, da joj nitko nije pomagao. Bilo je više odmaganja nego pomaganja. To nikome ne zamjeramo. Imamo sebe, saveznike, ljude, narode, države i saveze s kojima ćemo raditi i s kojima osjećamo neku vrstu pripadnosti i lojalnosti, ali hrvatski rat je dobilo malo dobrih ljudi. Zato je naš put jedinstven - istaknuo je Milanović dodavši kako je hrvatsko iskustvo i put kojim je Hrvatska prošla devedesetih godina poseban u Europi te da ga nije imala niti jedna druga članica Europske unije.

Zaključno, predsjednik Milanović kazao je da je Domovinski rat - uz prepuštenost samoj sebi, nenaoružanost te oslobađanje zemlje bez jasnog mandata onih velikih koji odlučuju - od Hrvatske vojske stvorio jedinstvenu, posebnu i zaista drugačiju vojsku. - Po tome ste drukčiji i nastavljate tradiciju onih koji su uistinu bili drukčiji. Njima u slavu i vama uz dobre želje - Domovini vjerni! - zaključio je predsjednik Milanović na svečanosti održanoj u Hrvatskom vojnom učilištu.

Na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio je Odluku o dodjeli čina poručnika/poručnika korvete Oružanih snaga Republike Hrvatske za 70 kadetkinja i kadeta (24 kadetkinje i 46 kadeta) koji su uspješno obranili završne radove diplomskih i preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa 16. i 17. naraštaja Vojnog pomorstva, Vojnog inženjerstva te Vojnog vođenja i upravljanja. Uz predsjednika Milanovića pri uručenju činova bili su načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske admiral Robert Hranj i zamjenik zapovjednika HVU „Dr. Franjo Tuđman“ brigadni general Blaž Beretin.

Na svečanosti su čin poručnika/poručnika korvete Oružanih snaga Republike Hrvatske dobili 70 kadetkinja i kadeta.

Uz predsjednika Milanovića na svečanosti u Hrvatskom vojnom učilištu bili su savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, pročelnik vojnog Vojnog ureda u Kabinetu za obranu i nacionalnu sigurnost Ureda predsjednika kontraadmiral Predrag Stipanović i pobočnik Predsjednika Republike brigadir Vlado Čulina.