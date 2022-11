Milanović neće pomilovati Perkovića i Mustača. Miljavac: Nije me odluka razočarala. Tu je i dio politike dosta odigrao

Bivše visoke dužnosnike Službe državne sigurnosti Josipa Perkovića i Zdravka Mustača predsjednik države Zoran Milanović ipak neće pomilovati. Potvrdili su to u Uredu predsjednika države, koji je zahtjev za pomilovanje dvojca dobio još u svibnju, Novom listu koji piše i kako je ta odluka u skladu s predsjednikovim stajalištem koje je iznosio u predizbornoj kampanji, a to je da pomilovanje ne smije biti u njegovoj nadležnosti i da on to svoje pravo nema namjeru konzumirati. Kao što to, uostalom, nije napravio niti sa još tristotinjak zahtjeva za pomilovanje koji su stigli u Ured predsjednika od kada je stupio na dužnost.