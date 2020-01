Ljubljenje zastave i lenta idu van? Šef Milanovićevog ureda otkrio dio detalja inauguracije

Inauguracija novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića neće se održati na Markovom trgu, nego na Pantovčaku, u samim Predsjedničkim dvorima.

Šef Milanovićevog Ureda predsjednika Orsat Miljenić izjavio je kako Milanović neće nositi lentu kao što su to učinili Franjo Tuđman i Kolinda Grabar-Kitarović, ali da će se sve vidjeti na ceremoniji.

'Ne zna se još u kojem će dijelu Pantovčaka biti inauguracija, ali to je tehnička stvar', rekao je Miljenić.

Dodao je i kako još nije definirano tko će biti na inauguraciji, ali da će to zasigurno biti uzak krug ljudi, osobe iz Vlade, užeg kabineta, predsjedništva Sabora, načelnik glavnog stožera, predsjednik Vrhovnog suda, obitelj, ljudi iz stožera i aktualna predsjednica.

'Nikakve pozivnice stranim dužnosnicima nisu otišle, jer nismo to komunicirali. To odlučuje izabrani predsjednik, no u mnogim zemljama ne pozivaju se strani dužnosnici na inauguraciju. Do sada su bili pozivani, to je bila lijepa praksa, ali sada se uvodi nova praksa, da se ne pozivaju. Jednostavno je izabrani predsjednik odlučio imati ovakvu inauguraciju. Mi smo premlada zemlja da bi imali neku fiksnu tradiciju, ali u većini zemalja inauguracija ovisi o onome tko je izabran predsjednik, on odlučuje kako će to biti', dodao je Miljenić za N1.

Inauguracija će se održati u radnom vremenu ljudi koji će tamo biti, rekao je Miljenić te dodao kako ne vidi neki poseban trošak, iako je za inauguraciju potrošeno 650.000 kuna iz proračuna aktualnog Ureda predsjednice RH.

Naime, odluka novoizabranog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da njegova inauguracija bude samo s nužnim uzvanicima u Uredu predsjednika na Pantovčaku među saborskim zastupnicama izazvala je u petak, 17. siječnja oprečne reakcije.