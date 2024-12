'Milanović je imao vremena učiniti nešto kada je bio premijer, sada pametuje, što se SDP-a tiče, neuračunljivi su'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je bio u Svetom Filipu i Jakovu i Šibeniku na polaganju kamena temeljca za izgradnju Doma za starije osobe, a tom je prilikom dao izjavu za medije. Osvrnuo se tada i na izjavu Zorana Milanovića da se mora mijenjati izračun mirovina: - Potpuno nebitno, ne zanima me što on govori, to nije u nadležnosti predsjednika, imao je vremena da nešto učini kada je bio premijer za mirovine i plaće i sada neko pametovanje za vrijeme kampanje za nešto za što on nije nadležan. Umjesto da se slušali njega, volio bih da ste mene pitali što sam na uvodu Vlade rekao o umirovljenicima, govorio sam o povoljnijem izračunu - rekao je premijer koji se osvrnuo na ono što je Vlada napravila za umirovljenike: - Idemo na to da do kraja mandata mirovina bude 800 eura. Briga o umirovljenicima i starijim osobama je naša trajna zadaća.

Plenković se osvrnuo i na poreznu reformu: - Očekujem da se rasprava što prije organizira i da zakon stupi na snagu. Mislim da smo na tragu politike rasterećenja koje je išlo u poreznom smislu i smislu parafiskalnog nameta. Naša ključna zabrinutost je kako da mladi ljudi, bez obzira gdje živjeli, dođu u ekonomsku poziciju koja im omogućuje adekvatan najam stana ili kreditiranje kako bi riješili prvu kupnju nekretnine - istaknuo je.

Upitan je i za zahtjev SDP-a o tome da se glasanje o opozivu ne održi u petak: - Što se tiče ovog trabunanja što slušamo od Arsena Bauka koji nije sazvao Obor za obranu kao predsjednik, što se tiče buncanja Hajdaša Dončića koji pokazuje neke neurotične znakove, koliko sam ga ja pratio u Saboru, oni neće glasati o ustavnim sucima ako istog dana bude na dnevnom redu inicijativa njihova o povjerenju Vlade, kao da imamo posla s neuračunjljivim ljudima. Ako sutra zbog političke neodgovornosti i prestravljenosti SDP-a što će ima kazati velikani hrvatske politike poput Bulja, Grmoje, se ne izglasa deset ustavnih sudaca, onda za eventualnu krizu su odgovorni SDP-ovci i oni u oporbi koji će ih pratiti. Prvo će se sutra glasati o povjerenju Vladi, drugo će se glasati o imenovanju nove ministrice Irene Hrstić i treće će se glasati o proračunu i onda će se vidjeti hoće li gospoda pojaviti i može li biti 101 glas za suce Ustavnog suda - dodao je Plenković.

Komentiro je i velik broj femicida u ovoj godini. - Smatramo da i dalje trebamo raditi na prevenciji, da se ovakva teška kaznena djela ne događaju. Mislim da su kazne sada jako visoke, ali nemate nikada jamstva da se ovakve strašne stvari neće događati - zaključio je.

>>FOTO Dive se paprikama i metu po sajmovima: Ovo su predsjednički kandidati u 'otkačenijem' izdanju>>