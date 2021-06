Milanović: Izabrat će osobu koja će krpati to mjesto, to je kao klozetfrau

Predsjednik Republike Zoran Milanović nalazi se u Osijeku na svečanoj akademiji u prigodi dana 106. brigade, Dana hrvatskih branitelja i Dana hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije gdje je odgovarao na pitanja novinara.

Gospođu Đurđević su pokušali uništiti i poniziti, no nisu uspjeli, propali su u tom nastojanju, ali neće ona više bit na javnom pozivu, rekao je predsjednik Milanović.

Rekao je kako je javni poziv jedna 'protuustavna kategorija' te da je 'vrlo štetna i neinteligentna, jer se sad pokazuje da se oni moraju ponavljati'.

- Meni to onemogućava da se o kandidatu, odnosno o osobi, prethodno dogovorim i da razgovaram s najvećim dionicima. Ovako, ako imamo javni poziv, sve što mi preostaje da iz tog javnog poziva odaberem neku osobu. U protivnom, cijeli javni poziv je ruglo - rekao je predsjednik i dodao da je još gore da on 'nekome namiguje da se javi pa da ga onda predložim'.

Izvještava: Suzana Lepan Štefančić

- U politici je potrebna inteligencija koja je viša od sobne temperature - izjavio je. Odgovarajući na pitanje na koga tu misli rekao je: 'Na one koji mijenjaju zakone i donose zakone koji su izričito protivni ustavu'.

Rekao je kako će sad osoba 'koja će krpati to mjesto' je osoba 'koja nema nikakav legitimitet'.

- To je kao sudac kojeg su oni dogovorili, to je kao 'klozetfrau' - poručio je Milanović.

Predsjednik je kazao kako HDZ-u nikako ne može biti svejedno tko je na čelu Vrhovnog suda.

- Ta osoba uvijek može imati nekakav utjecaj, zato je to problem. HDZ je u sukobu interesa. Tako se dogodilo. Tko je mogao misliti da će jedna od najvećih hrvatskih stranaka doći u situaciju da ju Hrvatska država progoni radi sistemske pljačke hrvatskih birača, državne imovine... to je i dalje na sudu, na Vrhovnom sudu. I normalno je kad Plenković i njegovi paše i subaše o tome vijećaju da im je to poslovni interes - rekao je.

Milanović je rekao i kako je u Osijek došao na poziv nekih HDZ-ovaca te da u novim generacijama ima onih koji su 'obiteljski HDZ-ovci'.

- Nadam se da su to pošteni ljudi, ali ovo staro je pokvareno, to je fermentiralo do kiselosti i truljenja, to ne valja ništa. Posebno ovi koji su se prikrpali HDZ-u zadnjih sedam godina - rekao je.

Na komentar novinara kako su ga jutros u Virovitici demonstrativno izbjegli susresti Kirin i Đakić prilikom polaganja vijenaca za poginule branitelje.

- Nisu oni došli demonstrativno, nego u potaji, kao konjokradice. Dakle, oni su tamo došli u 8 sati, vjerojatno direktno sa šanka. Ne bi sad to ni znali da je to rekao pravi ratni zapovjednik kojeg smo razmjenjivali za četničke ubojice jer smo morali, Đuro Dečak, a ovi drugi... kako su plesali na grobu Karamarku tako će i Plenkoviću - rekao je.