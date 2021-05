Hrvatska odlučila koje će borbene zrakoplove kupiti. Objava na 30. obljetnicu HV-a?

Završni čin objave odluke o nabavi eskadrile borbenih zrakoplova za HRZ možda bi ipak mogao proći u ozbiljnom tonu. To znači da bi, premda odluku o kupnji donosi Vlada RH, ona mogla biti predstavljena na zajedničkom sastanku kompletnog državnog vrha, na Vijeću za obranu danas u 10.15 sati.

Riječ je o nabavi koju HRZ čeka već petnaestak godina, a koja vrijedi između 900 milijuna i milijardu i pol eura stoga je to najveća vojna investicija u povijesti RH. Dakle, danas će se za zajedničkim stolom naći i Andrej Plenković i Zoran Milanović, što znači da ipak postoje granice njihova brutalnog sukoba.



Jedan novi i jedan rabljeni



Postupak odabira borbenog zrakoplova završen je prije pola godine i, što se tiče stručnih mišljenja, predložen je jedan novi i jedan rabljeni zrakoplov. Američki novi F-16 blok 70/72 proizvođača Lockheed Martin, te malo rabljeni francuski Rafale 3d proizvođača Dassault. Izbor je prepušten Vladi RH, a cijeli je postupak trebao biti završen početkom 2021. No zbog katastrofalnog potresa na Banovini kao i rasplamsavanja trećeg vala pandemije odgođeno je donošenje te odluke i njezina objava. Čekao se politički povoljniji trenutak, a prema riječima premijera Plenkovića, Međuresorno povjerenstvo za to je vrijeme nastavilo raditi na pripremi odluke. Taj dio priče nije tako uvjerljiv jer prije će biti da se radilo o “brušenju” te odluke, odnosno birao se povoljan trenutak kada je priopćiti s obzirom na to da će politički razočarati ili SAD ili Francusku.

Kako se može nazrijeti i iz međusobnih “dobacivanja” između Banskih dvora i Pantovčaka, određen je i datum kada bi naciji trebalo priopćiti odluku, a to bi bio 28. svibnja, Dan Oružanih snaga, odnosno okrugla 30. obljetnica osnivanja HV-a. Stoga je Milanović i požurio sazvati Vijeće za obranu. I premda ima tumačenja da Vlada može bez sjednice Vijeća za obranu, pa čak i sazivanja saborskog Odbora za obranu, odnosno bez njihova mišljenja, objaviti svoj izbor zrakoplova, izgleda da bi se Vlada mogla odlučiti za poštovanje utabane procedure pa, premda dva spomenuta tijela imaju samo savjetodavnu funkciju, ipak zadovoljiti ustaljenu formu.



Inače, nakon dolaska na predsjedničku funkciju, Milanović je odbio sudjelovati u radu Međuresornog povjerenstva za izbor aviona osnovanog u srpnju 2019. s obrazloženjem da “bi ono trebalo isključivo sa stručnog i tehničkog gledišta analizirati prispjele ponude za nabavu vojnih aviona i pripremiti prijedlog odluke za Vladu i druga nadležna tijela”. Tada je poručeno da će se predsjednik o nabavi zrakoplova formalno izjasniti u sklopu Vijeća za obranu. Plenkovićeva je Vlada Milanovićev stav da neće uključiti svog savjetnika za obranu Dragana Lozančića doživjela prilično uvredljivim te Milanoviću od tada stalno “nabija na nos” da je mogao sudjelovati, a odbio je.

Milanović, međutim nije ostao bez potrebnih informacija jer, po liniji zapovijedanja, njemu je informacije s Povjerenstva trebao donositi načelnik Glavnog stožera OSRH-a admiral Robert Hranj koji je to i učinio. Kako je očito došao trenutak za objavu, Milanović je sazvao Vijeće za obranu. Odmah mu je odgovorio Plenković i iznenadio prihvaćanjem inicijative.



Vlada sklonija Francuzima



– Vlada cijelo ovo vrijeme radi na analizi svih ponuda. Jučer smo imali predstavljanje užem krugu ministara... Ja sam odgovorio da se sutra ili preksutra ujutro sastane to tijelo koje je savjetodavno i nema nikakvu ulogu u donošenju odluke. Mislim da ćemo i to riješiti – kazao je Plenković.

Milanović je istodobno novinarima ustvrdio da nije promijenio svoj stav da će podržati odluku koju donese Vlada, kakva god ona bila. – Zna se što se nudi, sve je to O.K. Znam što je na stolu, što god se odabere, to je u redu – rekao je Milanović.

Na početku procesa Milanović je preferirao zadržavanje strateškog partnerstva sa SAD-om, no potvrdio je da će podržati bilo koju nabavu, očito svjestan priča da je Vlada sklonija nabavi francuskih Rafalea. Izbor bilo kojeg od ta dva zrakoplova senzacionalan je, pak, uspjeh za Hrvatsku.

Zoran Mamić priveden u Međugorju