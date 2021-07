Milanović: Epidemiologija je mumbo jumbo, a Ragnar iz Piska lažov

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana Nikole Tesle – dana znanosti, tehnologije i inovacije predsjednik Zoran Milanović posjetio je Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore Instituta Ruđer Bošković gdje je dao izjavu za medije.

O KORONAVIRUSU

Predsjednik je komentirao mogućnost uvođenja obveznog cijepljenja kazavši da on ne zna kako tu postupiti i da se obratiti treba Saboru.

'Što god ja mislio, valja se cijepiti. U cijeloj ovoj sagi me oduševljava kako je ova vrsta znanosti, virologija, kemija, izumila lijek. Rusi, Amerikanci, Nijemci... Japanci ništa, zatvaraju državu, ne znam zašto im nisu uzeli Olimpijadu. Ovo sve drugo, epidemiologija, to je mumbo jumbo', rekao je Milanović.

Istaknuo je kako se ne slaže s obveznim cijepljenjem poručivši da 'ovo ne bu dobro ako idete ljudima zavrtat ruku'

O STANJU U PRAVOSUĐU

Milanović je komentirao i nisku razinu povjerenja građana u pravosuđe kao rezultat Europskog istraživanja. Za istraživanje je rekao da je to nije čista znanost nego statistika. Ipak, slaže se da percepciji lošeg stanja u pravosuđu ne pomažu veliki i spori slučajevi poput Sanaderovog.

Na pitanje kako to riješiti i je li rješenje i izbor novog predsjednika Vrhovnog suda, Milanović kaže: 'Ja sam pokušao s jednom visokokvalificiranom stručnjakinjom, vidjeli ste kako je to prošlo. Uvrede, laži, podmetanja. Sve to podriva povjerenje'

Tražili li novog kandidata? Milanović kratko odgovara: 'Aha!'

Kratko je još napomenuo da nije počeo tražiti novog kandidata prije nego što je Sabor odbio Zlatu Đurđević.

O "FESTIVALU BESPRAVNE GRADNJE"

Komentirao je što je htio reći svojom Facebook objavom u kojoj je prozvao novinara i pisca Borisa Dežulovića.

'Želio sam reći da je Ragnar iz Piska lažov. On laže. Lagao je o mojim odnosima s braniteljima, tko je koga zaposlio. Ne možete tako', rekao je.

Na pitanje je li njegova objava o bistrima i budalama imala namjeru uvrijediti Dalmatince rekao je da to nije napisao zato i da to nije bitno.

Osvrnuo se i na bespravnu gradnju kazavši još jednom da ako je nešto bespravno sagrađeno da to sruše. Potom se još jednom dotaknuo kako kaže "Dežulnog Ragnara"

"Ragnar laže, vrijeđa. Gadi mu se Hrvatska, Jugoslavija, Beograd, Split mu je odvratan. Hajde, dečko, završi fakultet. Neki", zaključio je Milanović