Mila treba barem privremeni smještaj, u skloništu se neće snaći jer je slijepa

Ne dogodi li se čudo, slijepa Mila završit će u skloništu. Kako bi joj pronašli barem privremeni smještaj, poziv upomoć uputili su volonteri velikogoričke udruge Sigurna kućica.

– Ne možemo je seljakati naokolo, po smještajima u kojima može ostati par dana. Ona treba dom ili trajniji smještaj do udomljenja – napisali su u svom apelu. Dobila je kujica još jednu priliku, u zadnji tren izbjegla je boks skloništa, ali upravo to čeka je ako u nekoliko dana ne pronađu rješenje. A Mili treba kuća i dvorište u koje će moći izići i prošetati se. Boravila je Mila i u stanu, imala je malo problema, no i to bi se sigurno riješilo uz čovjeka koji joj se može posvetiti. Da shvati da je na sigurnom, da se konačno privikne na prostor u kojem se kreće i opusti.

Mila je pronađena dok je bila na rubu života, spašena je u zadnji tren, a vrlo brzo na smještaju na kojem se oporavljala pokazala je koliko je draga i umiljata.

Foto: privatni album

– Bila je uplašena i povučena na početku, ali već nakon samo dan, dva opustila se i postala novi pas. Uporno me pratila po kući, prosila hranu i gurala njušku u ruke da je mazim. Znatiželjna je i njuška sve na što naiđe. Onaj tko će se brinuti za nju mora paziti kako je hrani jer Mila jako voli papati, a ne smije puno pojesti u jednom obroku. Ne jede samostalno iz zdjelice, zbuni se pa počne gristi samu zdjelicu ili njuška oko nje. Ja sam joj obično zdjelicu držala ispod nosa dok je jela. Isto vrijedi i za vodu. I ne brinite se, to je svega dvije, tri minute vašeg vremena. I da, jako voli bananu – ovako Milu opisuje djevojka koja je prva priskočila upomoć.

Na lajnu je naučila, ali još uči kako pratiti osobu koja je šeće. Najveći problem Mili predstavljaju stepenice pa je treba prenijeti preko njih. Odlično se slaže sa psima, a na mačke ne reagira. Ako joj možete ponuditi smještaj na dulje vrijeme, dok ne nađe trajni dom, nazovite 099/21-21-749. Isti broj možete nazvati ako želite udomiti Milu, ona će vam se odužiti nesebičnom ljubavlju.