Mikulićeva supruga zaposlena je u državnoj tvrtki bez natječaja na plaću od 17.000 kn

Renata Mikulić, supruga glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, godinama je zaposlena u državnoj tvrtki Pružne građevine, tvrtki kćeri HŽ Infrastrukture.

Zaposlena je bez javnog natječaja u tvrtki u kojoj je predsjednik uprave Pero Semren, član HDZ-a.

– Gospođa Renata Mikulić je temeljem Ugovora o radu na neodređeno vrijeme zaposlena u društvu Pružne građevine d.o.o. dana 21.studenog 2016.g. na radnom mjestu direktorice UP Zajedničke službe. Pravilnikom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u društvu Pružne građevine d.o.o. nije propisana obveza provođenja javnog natječaja prilikom zapošljavanja. Obveza provođenja javnih natječaja prilikom zapošljavanja nije predviđena ni Kolektivnim ugovorom, a niti Zakonom – rekli su iz Pružnih građevina za 24 sata. Renata Mikulić prima plaću od 17.000 kuna što je vidljivo iz imovinske kartice njezinog supruga.

Andrija Mikulić gostovao je pak večeras u RTL-u Danas gdje je rekao kako je dobro što je ustrojen njegov Inspektorat.

– Mislim da je ova situacija pokazala da je opravdano bilo što je Inspektorat ustrojen, što je organizacija po vertikali. U svakom smislu imamo dovoljno ljudi i mjera i sustav će funkcionirati na zadovoljstvo svih – rekao je.

Osvrnuo se i na zatvaranje restorana koji su vršili dostavu.

– Ono što sam govorio proteklih dana, danas su inspektori krenuli prema svim objektima od 32 koja su imala rješenje o zabrani, 24 ih je po odluci i naputku HZJZ-a potencijalno steklo uvjete i danas je s 21 objekta skinuta mjera zabrane rada. Jedan je zamolio da inspektori dođu sutra kad ostvari uvjete, jedan je izjavio da ne želi otvarati do daljnjeg, a jedan je onaj koji je bio po medijima, ugostitelj iz Rijeke, pisalo se da je došlo do nesporazuma i ja sam odmah zatražio izvješće područnog ureda. Dobio sam izvješće i zapisnik u kojem se vidi sljedeća stvar, da je ugostitelj izjavio da ovog trena ne može ispuniti epidemiološke uvjete i da ne zna kad će te da će kontaktirati inspektore. Bitno je znati da svaki zapisnik ima sastavni dio gdje se pita stranku u postupku gdje se pita ima li stranka prigovora. Ugostitelj iz Rijeke rekao je da nema prigovora. Također, povlači se danas da mi nismo spremni skinuti pečate kako bismo omogućili da ugostitelji ostvare uvjete koje traže, no i tu smo doskočili problemu. Nema da se pečat ne može skinuti, to ide, otvoreni smo, nema problema – rekao je Mikulić.