Rusi kreću u novu ofenzivu; EU priprema još sankcija: 'Ciljamo one koji su bliski Putinu'

Danas je 145. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izdao je kasno u nedjelju naloge za smjenu čelnika ukrajinske Službe državne sigurnosti i glavne tužiteljice. Naredbe za smjenu šefa ukrajinske službe sigurnosti Ivana Bakanova, prijatelja Zelenskog iz djetinjstva, i glavne tužiteljice Irine Venediktove, koja vodi napore za procesuiranje ruskih ratnih zločina u Ukrajini, objavljene su na službenoj stranici predsjednika. Zelenski je objavio da više od 60 zaposlenika njihovih službi radi protiv Ukrajine na teritoriju pod ruskom okupacijom te da je pokrenut 651 kazneni postupak za veleizdaju i kolaboraciju s Rusijom djelatnika tužiteljstava, istražnih tijela i službi sigurnosti.

VIDEO Jedan od najsmrtonosnijih napada: Ruske rakete pogodile grad Vinicu, najmanje 20 mrtvih.

Tijek događaja:

8:57 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva tvrdi da je Rusija koristila privatnu vojnu tvrtku Wagner u Ukrajini i da će gubici koje su pretrpjeli vjerojatno utjecati na njihovu učinkovitost.

"Rusija je koristila privatnu vojnu tvrtku Wagner za pojačanje snaga na prvoj liniji i ublažavanje manjka popunjavanja i gubitaka. Wagner je gotovo sigurno odigrao središnju ulogu u nedavnim borbama, uključujući zauzimanje Popasne i Lysyschanska. Ova borba je nanijela velike gubitke grupi. Wagner snižava standarde zapošljavanja, zapošljava osuđenike i osobe koje su ranije bile na crnoj listi. Novim regrutima dostupna je vrlo ograničena obuka", stoji u izvješću.

