Mi smo Rangeri – čuvari prirode, iz rijeka smo znali izroniti i krevete!

Živimo uz rijeke, volimo prirodu i želimo sebi i djeci osigurati čist okoliš te promijeniti svijest i "natjerati" one koji se odupiru da shvate da je priroda naša briga i zdravlje, a ne mjesto kamo će bacati otpad. Posebno kada je sve više reciklažnih dvorišta i mjesta kamo ga možete odvesti i gdje će ga se propisno zbrinuti. Nije li glupo da netko natovari kućni otpad i odveze ga u zabačeni dio šume, pritom uništava automobil po teškom terenu umjesto da ga s otpadom okrene prema lokalnom reciklažnom dvorištu? – govori Karlovčanin Mario Trbuščić, tajnik udruge Ranger – Čuvari prirode Karlovac. S njim i ostalim karlovačkim rendžerima obišli smo obale Korane u sklopu njihove redovne patrole obalama gradskih rijeka, šuma, livada...

Mario Trbuščić, Saša Čavlović i Boris Bedeniković dio su karlovačke ekipe od 12 aktivnih čuvara prirode. Kako bi u obilasku terena bili učinkovitiji, osmislili su i napravili ekovozilo na električni pogon kojim obilaze dio terena. U obilaske često vode i pse koji već znaju što traže, pa brzo nanjuše problem. Uz njih 12 aktivnih, vikendima ih se u organiziranim akcijama čišćenja skupi 50-ak.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 25.03.2022., Karlovac - Udruga Ranger - Cuvari prirode Karlovac organizirali su akciju ciscenja divljih odlagalista smeca na dijelu kanala Kupa-Kupa u Karlovcu i Draganicu. U akciji ciscenja uklonjeno je nekoliko stotina odbacenih automobilskih guma te raznog otpada. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Od guma do uginulih životinja

Iako se o nužnosti očuvanja prirode govori sve više, rendžeri kažu kako stanje na terenu dokazuje da su neki još neosviješteni.

– I dalje nailazimo na divlja odlagališta otpada; uz rijeke, po šumama, na takvim lokacijama da se pitamo kako ih neki i pronađu. Čisteći kanal Kupa – Kupa zatekli smo hrpe raznog otpada; od šute do guma i uginulih životinja. Da bi došli do te lokacije, odgovorni su morali uništiti rampu na ulazu u kanal o kojem se brinu Hrvatske vode. A to se smeće moglo odvesti i na odlagalište na Ilovac. Kanal smo očistili, a na ulazima će sad biti postavljen videonadzor kako bismo ušli u trag onima koji krše zakon – kaže Trbuščić čiji prijatelji Saša i Boris dodaju: – U akcije čišćenja dolazimo s prijateljima, obitelji, s djecom koja aktivno sudjeluju. Korist je višestruka: djeca su u prirodi, uče o njoj, druže se, poslije napravimo roštilj i to je kvalitetno provedeno vrijeme. Cilj je raditi i educirati. Mi djecu, a nekad i ona nas.

Udruga Rangeri – Čuvari prirode Karlovac djeluje od 2021. Iza njih su brojne akcije, a u planu projekti poput Ranger Eco patrol – patrole po čitavoj županiji. Projektom Čisti KA žele sanirati i ekološki čistiti sva divlja odlagališta u Karlovcu, a kroz projekt #ranger4river raditi monitoring karlovačkih rijeka. Na karlovačkom području u 2022. planiraju odraditi 12 ekoloških akcija čišćenja i sanacija divljih odlagališta. U povodu Dana planeta Zemlje imat će još jednu akciju na kanalu Kupa – Kupa 21. travnja kako bi počistili i preostali otpad na tom području, a za sam 22. travnja najavljuju čišćenje divljih odlagališta u šumi na Slunjskim brdima. Ići će u akciju i u Gorski kotar.

– Osim u Karlovcu, Rangeri – Čuvari prirode postoje i u Gorskom kotaru gdje teren obilaze na konjima, a imamo suradnju i s tamošnjim konjičkim klubovima. I cure i dečki, jašući na konjima, obilaze stogodišnje šume po Gorskom kotaru, izletišta i paze na red, a gostima su prava atrakcija. U Gorskom je kotaru i lakše obići teren na konjima. Ogranci su i u Sisku, Šibeniku, Istri, Vinkovcima i na Neretvi. Cilj je imati podružnice Rangera – Čuvara prirode u svakom gradu u Hrvatskoj, mrežu Rangera koja će u suradnje s lokalnim komunalnim tvrtkama i ekoudrugama čuvati okoliš. Sinergiju svih službi smatram jako važnom. Rangeri Hrvatska u tri godine diljem zemlje imali su više od 300 akcija čišćenja, a plan nam je povećati broj i podružnica i akcija. Nakon svake akcije čišćenja planiramo uz dozvole postaviti videonadzore nad tim lokacijama kako bismo ih trajno zaštitili, ali i kako bi se nesavjesne kršitelje zakona primjereno kaznilo. Ne može se unedogled opominjati i educirati. Osmislili smo i aplikaciju na kojoj će građani svakoga dana moći poslikati i javiti lokaciju s otpadom – kaže nam Hrvoje Jurković, direktor organizacije Ranger Hrvatska.

Svako dijete u nacionalni park

Dodaje kako je smeća posvuda u zemlji, uglavnom šute, starog namještaja, plastike, guma, uginulih životinja... Iz rijeka, kaže, osim boca, plastike i namještaja znaju izroniti čitave krevete, pa i oružje.

– Najsretniji smo kada u Korani ili Mrežnici pronađeno drvo, granje; to je prirodno i nije problem. No, srce zaboli kada vidite što su sve ljudi u stanju bacati u njih – dodaje Mario.

Rangere čine volonteri, često i zaposlenici javnih ustanova u kojima se također brinu o zaštiti prirode, zatim članovi HGSS-a, bivši policajci, vatrogasci, ljudi koji vole prirodu. U Karlovcu su jedina udruga koja tako ozbiljno čuva prirodu.

– Provodimo i niz humanitarnih akcijama, najdraže su nam s djecom. Imamo i junior rendžere, dječicu po školama i vrtićima. Planiramo i likovnu akciju za Dječji odjel Opće bolnice Sisak u kojoj će biti uključeno oko 60.000 učenika osnovnih škola u RH. Želja je da svako dijete u osnovnoškolskom obrazovanju potpuno besplatno može posjetiti naše nacionalne parkove i parkove prirode u Hrvatskoj, da sve škole bude ekološke i da djeca što više borave u prirodi. U sklopu te humanitarne akcije imat ćemo izložbu najboljih radova, a nagrađeni će moći posjetiti NP Plitvička jezera i MSU Zagreb – dodaje Jurković.

O detaljima i rasporedima akcija čišćenja prirode može se doznati više na njihovoj Facebook stranici: Rangeri – Čuvari prirode Hrvatska ili Ranger – Čuvari Prirode Karlovac. U projekt Večernjeg lista Rezolucija Zemlja uključili su se sa zadovoljstvom.