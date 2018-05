'Mi nismo 'duboko grlo', DORH mailove ima od 14. travnja'

Otkad su iscurili mailovi prepiske Vladine radne skupine za rješavanje problema Agrokora, insinuira se da im je izvor Zadruga za etično financiranje čiji predstavnici u radnoj skupini Goran Jeras i Zoran Besak jedini nisu ostali u konzultantskom biznisu nakon donošenja lex Agrokor, niti su od toga ostvarili financijsku korist. O detaljima razgovaramo s Goranom Jerasom, upraviteljem ZEF-a.

Već ste opovrgnuli insinuacije da ste inicirali curenje informacija, među ostalim i u Večernjaku, no i dalje se upire prst u vašem smjeru...

Mi nismo inicirali puštanje informacija o radnoj skupini koja je radila na lex Agrokor u javnost, nego smo na upit redakcije koja je već posjedovala dokumentaciju o tome transparentno objasnili svoju ulogu u procesu te se ne bismo željeli baviti radom članova radne skupine s kojima se nismo slagali. Vjerujemo da će se u nekom trenutku doznati tko stoji iza toga, naročito nakon što su se pojavile informacije da je i DORH raspolagao mailovima od 14. travnja 2018. No, čini mi se da su u ovom slučaju interesi političke, a ne ekonomske prirode koja nas jedina zanima.

Istupili ste iz radne skupine nakon što vaš prijedlog rješenja nije prihvaćen. Niste skrivali da ste na njemu radili, i na nedavnoj konferenciji za novinare, prije nego što je to preko mailova objelodanjeno, rekli ste da ste nudili cjelovito rješenje za Agrokor...

Da, svoj angažman oko Agrokora nismo nikad skrivali, više smo ga puta u javnim istupima spomenuli i prije nego što su objavljeni tekstovi u medijima.

Jeste li tijekom sudjelovanja na sastancima mogli naslutiti da bi ostalim članovima radne skupine moglo biti pogodovano tako da ostvare financijsku korist, osim one za konzultantske usluge?

Osobno mi je bilo neobično da se automatizmom, nakon donošenja lex Agrokor, angažman članova radne skupine nastavio i u okviru preuzimanja funkcija unutar Agrokora, mislim da to otvara pitanje potencijalnog sukoba interesa. U trenutku kad nam je ugovor konačno ponuđen, već smo donijeli odluku da zbog neuvažavanja naših prijedloga ne želimo sudjelovati. Dodatni je problem bio što je ugovor ponuđen od Texo Managementa, jer smo očekivali da bi formalizacija odnosa trebala doći od onoga tko nas je angažirao, a to Vlada RH.

Zašto tad niste izašli s pričom u javnost i koji bi vam uopće bio interes da s njom izađete sada? Širi se optužba da to radite zbog načina na koji vam je preuzimanje Tesla štedne banke izmaknulo „ispred nosa“. Imaju li te dvije priče ikakve veze?

Naš je fokus i tada bilo osnivanje banke jer smo bili u procesu licenciranja kod HNB-a i nismo se javno htjeli baviti temama koje su izvan toga. S druge strane, pro bono izdvojili smo znatne resurse kad nas je Vlada zamolila za pomoć očekujući da će nam to dati dodatni kredibilitet za ostvarivanje vizije ekonomskog razvoja koji zagovaramo. Članovi ZEF-a nemaju nikakav interes rušiti nagodbu jer su u istoj poziciji kao drugi mali dobavljači. Priče o Agrokoru i Tesli imaju vezu jedino u potpunom kaosu administrativnih procesa u Hrvatskoj u kojoj se odluke donose proizvoljno i ovisno o partikularnim interesima.

Kome je u interesu da se za curenje informacija optuži ZEF? I na koga vi sumnjate da bi mogao biti „duboko grlo“?

Kompromitiranje ZEF-a u interesu je onih za čiji bi se trenutačni model vođenja bankarstva i ekonomije osnivanjem etične banke pokazalo da ima bolju i održiviju alternativu. A „duboko grlo“ pitanje je za nadležne institucije.

Zašto su vas uopće pozvali u radnu skupinu – dotad je malo tko uopće znao za ZEF? Sad ste, doduše, postali „poznati“, ali ne zbog projekta na kojem radite...

Očito su nas članovi Vlade smatrali stručnima i kompetentnima za nuđenje „nestandardnih“ rješenja s obzirom na važnost problema za nacionalnu ekonomiju. Bilo bi bolje da se tog rješenja nisu uplašili.

Mislite li da će vam ova situacija dodatno otežati osnivanje banke sad kad ste netom pred odlukom o predavanju zahtjeva za novu licenciju?

Ne, vjerujemo da smo ovim procesom pokazali da u svim poslovima nastupamo etično, ali i da smo dovoljno stručni, kad nas Vlada smatra relevantnim sudionikom u rješavanju ključnog državnog problema.

Kako su reagirali članovi ZEF-a na ovu situaciju? Je li bilo povlačenja uloga ili možda intenzivnijih uplata – je li kapital za osnivanje banke i dalje osiguran?

Članovi u nas imaju puno povjerenje, mnogi su se interesirali za detalje sudjelovanja. Nema nikakvog bitnijeg odljeva, štoviše interes je povećan. Kapital za osnivanje banke unutar zadruge postoji, a o njegovu daljnjem korištenju odlučit će Skupština.

Ministrica gospodarstva izjavila je da bi opet napravila sve isto – vezano uz donošenje lex Agrokor i način na koji se to odvijalo. Biste li se vi ponovno odazvali da vas Vlada pozove da sudjelujte u nekom spašavanju?

Naravno! ZEF nudi konstruktivna rješenja u svim segmentima u kojima ima stručnjake te je spreman surađivati sa svim institucijama i onima koji dijele naše vrijednosti na rješavanju ključnih socijalnih i ekonomskih problema i povećanju kvalitete života građana.

Jedini ste od članova radne skupine komentirali što se u njoj događalo. Drugi su sudionici, doduše, ostali u procesu na već poznat način... Niste potpisali nikakvu izjavu o tajnosti, biste li je uopće potpisali da se tražila?

Prema mojem iskustvu, u radu s inozemnim visokoprofiliranim institucijama očekivao sam da će taj proces biti formalno strukturiran jasno definiranim ulogama, rokovima, naknadom i načinom upravljanja komunikacijom. Pritom je izjava o povjerljivosti dokument koji se potpisuje na samom početku procesa. S obzirom na to da to nikad nije napravljeno, ali i zbog načina rada, smatram da je u javnom interesu objelodanjivanje ključnih informacija, ali ne i nebitnih detalja koji su usputni „folklor“.