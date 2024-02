Meteorolog o zagađenju zraka: 'Ima nekoliko elemenata zbog čega se to događa'

Tijekom zimskih mjeseci uobičajena je pojava smanjene kvalitete zraka zbog povišenja koncentracije lebdećih čestica u zraku, istaknuo je prije nekoliko dana Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" te izdao općenite zdravstvene preporuke. Naime, navodi kako su uzroci brojni, poput većeg broja kućnih i industrijskih ložišta, cestovnog prometa, vremenskih uvjeta...

Kratkoročno onečišćenje zraka lebdećim česticama, uobičajeno za ovo doba godine, ne predstavlja značajnu ugrozu za zdravlje ljudi, ističe se te naglašava kako se preporuke izdaju u preventivnu svrhu za osjetljive skupine građana, kako bi prilagodili svoje dnevne aktivnosti trenutnom stanju kvalitete zraka.

Savjetuje se izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice, za djecu, trudnice, osobe starije životne dobi, osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i/ili srčano-krvožilnog sustava, osobe narušenog imunološkog odgovora i osobe koje konzumiraju duhan i duhanski srodne proizvode.

VIDEO Na četiri postaje u Zagrebu izmjerena je vrlo visoka koncentracija štetnih PM čestica

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Također, savjetuje se primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima te traženje savjeta liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produljenoga trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano - krvožilnog sustava, izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl., korištenje sredstava javnoga gradskog prijevoza te izbjegavanje/smanjivanje grijanja na kruta goriva.

"Čestice manje od 2 mikrometra, i ona jednake ili manje od 10 mikrometara osobito su opasne i upravo Svjetska meteorološka organizacija ima cijeli niz motrenja i podatka o tome. Možemo reći da su osobito opasne vezano uz respiratorne probleme i opasne su za ranjive skupine - starije osobe, trudnice pa i djeca", kazao je o zagađenju zraka meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić te se osvrnuo na uzroke:

"Ima nekoliko elemenata zbog čega se to događa. S jedne strane su izvori onečišćenja, a to je najčešće promet i izvori izgaranja. Sada po zimi, vezano uz drvo i ugljen. S druge strane imate vremensku situaciju gdje nema velike razlike u tlaku, nema vjetra i ne dolazi do provjetravanja. Te čestice onda ostaju na mjestu gdje izviru i stvaraju velike koncentracije opasne za zdravlje".