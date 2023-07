Meteorolog: Novo nevrijeme dolazi već u srijedu

Nevrijeme je u nedjelju zahvatilo dio Hrvatske. Prognostičar Dragoslav Dragojlović kazao je u središnjem Dnevniku HTV-a da se radilo o jednom velikom oblačnom sustavu koji je sa sjevera Italije i preko Slovenije najprije došao na sjeverni Jadran, zapadne krajeve unutrašnjosti. Onda se tijekom dana premještao prema istoku, te je potom napustio naše krajeve. Ponegdje je, kaže Dragojlović, bilo jače izraženih grmljavinskih pljuskova, a na širem riječkom području bilo je i olujnog nevremena. Govoreći o mogućem novom nevremenu u razdoblju od tjedan ili dva, kazao je da nam jedno nevrijeme dolazi već u srijedu, a i da bi potkraj tjedna moglo biti izraženijih pljuskova i grmljavine.

VEZANI ČLANCI:

U srpnju je bilo zaista različitog vremena, kaže, te stiče da će se analize još raditi, ali se može reći da je bio iznadprosječno topao.

"U unutrašnjosti smo imali dva toplinska vala. Na Jadranu je čak toplinski val trajao tri tjedna, s temperaturom zraka iznad 35°C. Noći su bile tople. Temperatura se nije spuštala ispod 20°C-25°C. Isto tako, često je bilo olujnih nevremena. Bilo ih je puno, a spomenut ću samo neke - prvo jače je bilo 12. srpnja kada je na sjeverozapadnom područjeu pala tuča, jaka kiša, a bio je i olujni vjetar. Onda smo 19. srpnja na zagrebačkom području imali jako nevrijeme, gdje je stradalo mnogo stabala i objekata. Potom je 21. srpnja bilo jako olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu, a u Istri je stradalo dosta kampova. Zadnje je bilo u noći od 24. na 25. kada je na zagrebačkom području bilo tuče", objasnio je Dragojlović.

VEZANI ČLANCI:

Što nas očekuje u kolovozu?

"Imamo jak signal da bi u prvoj polovici mjeseca temperatura zraka mogla biti čak malo niža od prosječnih vrijednosti za ovo doba godine, ali isto tako oborina će biti nejednoliko raspoređena. Tako da će mjestimično biti u obliku lokalnih pljuskova i grmljavine, pa postoji jak signal da će mjestimično biti čak oborina i više od prosjeka za doba godine. Druga polovina kolovoza čini se da bi bila oko prosječnih vrijednosti, znači i po temperaturi zraka i po oborini. Ne smijemo isključiti opet moguća lokalna nevremena", naglasio je.

GALERIJA Nezapamćeno nevrijeme poharalo Hrvatsku

Prema prognozi DHMZ-a ponedjeljak će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno više oblaka, ujutro mjestimice i magla. Još u noći i ujutro lokalno na kopnu malo kiše, a popodne izolirani kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni.

VIDEO Tornado u blizini hrvatske granice: Slovenci snimili manji vrtlog, jak vjetar savijao stabla

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na Jadranu u noći i ujutro umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a popodne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša dnevna od 25 do 29, na moru između 29 i 33 °C.