Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama

Projekt je pokrenut 2018./2019. na inicijativu Zaposlene s ciljem da pruži podršku ženama putem mentorskih odnosa, stvori profesionalne mreže i podigne svijest o važnosti uključivanja žena u gospodarske aktivnosti.

U programu se odabire 15 mentorica koje svoje vještine, znanja i interese predstavljaju javnosti, a žene koje su na početku svoje karijere ili na poslovnoj prekretnici, prijavljuju se putem obrasca kako bi postale njihove mentijke. Kandidatkinje bira izborna komisija i spaja u mentorske parove, a ti će se parovi nalaziti prema svojoj dinamici i potrebama sljedećih pola godine. Također, osim susreta jedan na jedan između mentorica i mentiljki, održavaju se i zajednička okupljanja kroz predavanja i radionice, a mentorski parovi mogu podijeliti svoja iskustva u proramu, kako se snalaze, što su naučile, što im se sviđa ili ne. U projektu opcija “Crveni gumb” koja omogućuje mentijkama da se prijave za „drugo mišljenje“ kod neke druge mentorice u programu.

Mentorstvo se može primjenjivati u različitim kontekstima, uključujući, akademski, poslovni, osobni i društveni. Mentoricama je cilj pomoći mentijkama da razviju svoje vještine, kompetencije i samopouzdanje, no iako je ovaj program fokusiran na profesionalni razvoj mentijki u okviru određene industrije ili organizacije; pomaže mentijki da razvije poslovne vještine, te rješava izazove na radnom mjestu, mentorstvo može imati dugoročne pozitivne učinke i na osobni život mentijki.

Mentorica pruža mentijki priliku da uči iz prve ruke, stječe praktična iskustva i usavršava svoje vještine. To može ubrzati proces učenja i pomoći mentijki da postigne svoje ciljeve brže. Mentorica pomaže mentijki u razvoju emocionalne inteligencije, samosvijesti i donošenju životnih odluka. Mentorstvo često uključuje povezivanje s ljudima u industriji ili zajednici. Mentijkama to može pomoći da izgrade svoju mrežu kontakata i stvore nove prilike. Rad s mentoricom često pomaže mentijki da razvije veće samopouzdanje. Osjećaj podrške i vodstva može pomoći mentijki da se suoči s izazovima i rizicima.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Treba napomenuti kako je to proces koji ne pomaže samo mentijki, već doprinosi i jednoj i drugoj strani s obzirom na to da omogućava razmjenu ideja i perspektiva između mentorice i mentijke. Mentorica može dobiti svježe uvide i ideje od mentijke, dok mentijka dobiva vrijedne savjete od iskusne mentorice. Mentorstvo je snažan alat za osobni i profesionalni razvoj. Bez obzira jeste li mentor ili menti, angažman u mentorstvu može vam pomoći da postignete svoje ciljeve i rastete kao osoba.

O uspješnosti ovog projekta dovoljno govori broj zadovoljnih mentorica i mentijki kojima se mentorstvo jako svidjelo. Neke mentorice sudjeluju u ovom projektu već nekoliko godina, ističu kako se na njih uvijek može računati i da je njihova posvećenost neupitna, podržavaju ovakve projekte jer neke od njih nisu imale nikakvu pomoć dok su bile na početku svoje karijere i sad su voljne nekom tko je na istom putu kao one olakšati tu fazu života. Ako dođe i do neslaganja, mentori i mentiji se moraju znati nositi i s prigovorima, naučiti kako prvo saslušati jedan drugog, treba gledati širu sliku i znati da je sve to korak unaprijed, naglasila je jedna od mentorica.

Mentijke često fascinira koliko su mentorice, neke od najuspješnijih žena u Hrvatskoj, voljne izdvojiti vremena i energije kako bi pomogle njima da postignu svoje ciljeve, koliko ih motiviraju, pružaju podrške i razumijevanja. Mentorice nesebično dijele svoje znanje, savjete i vrijeme drugim ženama što osporava tvrdnju da je žena ženi vuk, one se međusobno podupiru, rastu na osobnoj i profesionalno razini, a često se desi da i nakon završetka projekta mentorice i mentijke ostanu u kontaktu, što poslovno, što osobno kao prijateljice. Neke mentijke dobile su volju da i same postanu mentorice kako bi se na neki način „odužile“ na ovom što su od projekta dobile, a neke su shvatile da je upravo to njihov poziv i smjer u kojem se žele dalje razvijat.

Biti mentor zahtijeva određene vještine i angažman. Prije nego što postanete mentor, važno je da se pripremite. Razmislite o svojim vještinama, iskustvu i znanju te identificirajte područja u kojima možete pomoći drugima. Definirajte jasne ciljeve za mentorstvo: što želite postići kao mentor, a što očekujete od mentija? Postavljanje ciljeva pomaže usmjeriti mentorstvo. Biti dobar mentor uključuje sposobnost slušanja i empatije. Važno je razumjeti potrebe i ciljeve mentija te pružiti podršku koja im je potrebna. Otvoren dijalog i konstruktivna povratna informacija ključni su za uspješno mentorstvo. Potičite mentija da postavlja pitanja i dijeli svoje misli. Pratite napredak mentija i prilagodite mentorstvo kako bi se postigli ciljevi. Redovito procjenjujte kako napredujete prema postavljenim ciljevima.

Ako želite pronaći mentora, postoji nekoliko koraka koje možete poduzeti: razmislite o svojim ciljevima i potrebama, što želite postići kroz mentorstvo? Jasnije razumijevanje vaših ciljeva pomoći će vam pronaći odgovarajućeg mentora. Proučite svoju industriju ili zajednicu kako biste identificirali potencijalne mentore. Umrežavanje s ljudima u vašem području također može dovesti do kontakata s potencijalnim mentorima. Ne bojte se postavljati pitanja i tražiti mentoricu, prijavite se na „Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama“, nikada nije prerano niti prekasno. Više informacija o prijavi možete pronaći na Zaposlena.hr.

Sadržaj nastao u suradnji sa Zaposlena.hr