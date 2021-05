'Meni je bicikl dao slobodu pa sada hoću to priuštiti drugima'

Prije samo godinu dana, i 11 godina od skoka u more nakon kojeg je ostao nepokretan, Slaven Škrobot zamolio je znance na Facebooku da mu pomognu kupiti skupi, ručni bicikl. Nadao se desetak tisuća, a na njegovu se računu u samo pet dana stvorio cijeli iznos od 60.000 kuna.

Uplate su neko vrijeme nastavile stizati i nakon što je objavio da je potrebna svota skupljena, poznati i nepoznati nastavili su uplaćivati za, kako su mu pisali, biciklističku opremu, neko novo putovanje ili sl. Slaven je od nesreće tetraplegičar, ali to ga nije spriječilo da živi svoju veliku strast i putuje po svijetu. Bicikl koji je stigao lani u srpnju bio je, međutim, nova razina sreće i slobode. Donatorima je tada obećao da neće zažaliti ni jedne darovane kune, a osjećaj što mu pruža njegov trokotač, na kojem je odmah lani prokrstario dobrim dijelom naše obale, od sveg srca želi da iskuse i drugi.

Posjetio četiri kontinenta

Mladi Zagrepčanin, koji je posljednje tri godine posjetio četiri kontinenta i postao prva osoba na svijetu koja se u invalidskim kolicima popela do Monasteryja u Petri i na vrh svetih stijena na Šri Lanki, pokreće projekt “Slavenovih 1000 kilometara kolicima za osmijehe na licima”. Sredinom kolovoza na svom biciklu kreće od Savudrije prema Prevlaci, a cilj mu je skupiti novac za kupnju tri slična bicikla za osobe u kolicima. Putovanje od sjevera do juga trebalo bi trajati oko 40 dana, s kondicijskim pripremama je već počeo, a sada će se na mjesec dana odreći bicikla jer putuje u Egipat.

– I to će, s obzirom na tamošnje temperature i tempo koji sam si zacrtao, biti svojevrsna fizička priprema. Inače se pripremam tako da dnevno vozim 30-40 kilometara – otkriva nam raspoloženi Slaven, kojeg smo zatekli na povratku iz Vukovara, gdje je na Studiju preventivne fizioterapije držao predavanje.

– Ideja da bicikliram 1000 kilometara duž obale rodila se čim sam dobio bicikl, prije nego sam stigao promisliti mogu li je i kako uopće ostvariti obzirom na zdravstveno stanje. Sada, nakon puno neprespavanih noći, mozganja, istraživanja i napornog treniranja, konačno imam jasnu viziju. Cilj mi je promovirati Hrvatsku, potaknuti ljude na aktivan život, motivirati ih da vjeruju u sebe i da se ne podcjenjuju. Napravit ću i nešto što do sada još nitko nije, barem koliko ja znam. No, to je sporedno. Najvažnije je da ću pokrenuti humanitarnu akciju i skupljati sredstva da se jednoj do tri osobe, a možda i više, ovisno o prikupljenoj svoti, kupi prilagođeni bicikl poput moga. Znam kako je meni bilo kad sam ga dobio, jako se dobro sjećam tog trenutka i želim takav osmijeh i drugima – kaže Slaven.

Foto: Privatni album

Tko će biti sretnici, birat će se u završnici akcije, a kandidati za ručni bicikl bit će pozvani na Faceu da se jave i ispričaju svoju priču. Pred Slavenom je i zadatak da najprije prikupi oko 90.000 kuna za financiranje same akcije. Naime, takav pothvat ni najzdravijoj osobi ne bi bio jeftin i jednostavan, a kamoli osobi u kolicima.

Visoki troškovi puta

– Nažalost, moje mi stanje ne dopušta da sjednem na bicikl i krenem spontano, improviziram i snalazim se, spavam gdje stignem. Sa mnom trebaju ići barem dvije osobe, koje bi volio i platiti za njihov trud. Potreban je i kamper kako bih se mogao odmoriti gdje me i kad me umor sustigne ili da se sklonim u slučaju lošeg vremena. Svaki treći dan morao bih noćiti u klasičnom smještaju kako bih obavio tuširanje i sve što u kamperu ne mogu, a tu su i troškovi goriva, cestarina, pristojbe za kamper, dodatne baterije za bicikl, a jedna košta astronomskih 10.500 kuna, vozila u pratnji i sl. Znam da se neki pitaju čemu skupljati i trošiti toliki novac za realizaciju projekta kad bi se kampanju moglo pokrenuti i iz kreveta. To je istina, ali gledam širu sliku. Poruka četrdeset dana bicikliranja bit će puno jača i snažnija – vjeruje Slaven, kojem je u nepuna 24 sata od prve objave već stiglo 1400 eura.

– A to su samo donacije pristigle preko PayPala. One preko bankovnih transfera/kartica bit će vidljive tek za tjedan dana.

Foto: Privatni album

Kad je skupljao novac za svoj bicikl, priskočili su ponajprije ‘obični’ ljudi, a uplate su iznosile od nekoliko desetaka do najveće od 2000 kuna. Višak kuna koji se tada pojavio uplatio je u dobrotvorne svrhe, a sada se za podršku obraća i tvrtkama te turističkim zajednicama.

Inače, Slaven piše blog, a samo ga na Facebooku prati 17.000 ljudi. Svima koji se uključe planira se zahvaliti posvetom na kraju dokumentarnog filma koji će se o ovom humanitarnom pothvatu snimati tijekom ove biciklističke avanture obalom.

Ministar zdravstva Vili Beros predstavio je reforme i investicije Nacionalnog plana za oporavak